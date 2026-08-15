Keysy Lolimar fue hallada con múltiples heridas dentro de su vivienda: murió poco después

Judicial

Las autoridades judiciales investigan la muerte de Keysy Lolimar Borges, de 32 años, una mujer oriunda de Venezuela que fue encontrada gravemente herida durante la tarde del viernes 14 de agosto dentro de una vivienda en Valledupar.

El hecho se registró en la calle 33A #4C-26, en el barrio Los Mayales.

De acuerdo con la información conocida por medios locales, la mujer presentaba varias lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo.

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El reporte señala que Keysy tenía heridas en el tórax, la cabeza y la espalda, por lo que requirió atención médica inmediata.

Tras ser encontrada, la mujer fue auxiliada y trasladada hasta la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde el personal médico inició los procedimientos necesarios para intentar estabilizarla.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades deberán establecer ahora las circunstancias exactas en las que Keysy resultó herida y determinar si había otras personas en la vivienda durante los momentos previos al hecho.

También será necesario reconstruir sus últimas horas, recopilar testimonios de vecinos y revisar cualquier elemento que pueda aportar información sobre lo ocurrido.

El cuerpo quedó a disposición de las autoridades forenses, mientras avanzan las diligencias judiciales para establecer responsabilidades y esclarecer la muerte de la mujer.