Nancy y Albeiro, la pareja de esposos que terminó muerta tras violento ataque en una finca

Judicial

El violento episodio ocurrido en una finca de la vereda Pastales, zona rural de Rovira, Tolima, tuvo un nuevo y doloroso desenlace.

Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Nancy Torres Rivera, de 48 años, quien permanecía bajo atención médica especializada después de resultar gravemente herida durante un ataque ocurrido la noche del pasado 8 de septiembre.

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Con su muerte, el hecho deja dos víctimas fatales.

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Su esposo, Albeiro Marroquín, de 56 años, había perdido la vida en el mismo lugar donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con la información conocida, el hecho se registró aproximadamente hacia las 8:30 de la noche.

Varias detonaciones fueron escuchadas al interior de la propiedad donde residía la pareja.

Albeiro recibió varios impactos y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Nancy también resultó gravemente afectada, al parecer con una lesión producida por arma de fuego en la cabeza. Debido a su delicada condición, fue trasladada de urgencia hasta Ibagué.

Nancy fue ingresada al Hospital Federico Lleras Acosta, donde permaneció bajo atención médica especializada.

Durante las primeras horas posteriores al ataque, su condición fue reportada como crítica. Incluso se conoció que permanecía intubada debido a la gravedad de la lesión sufrida.

Pese a los esfuerzos del personal médico, finalmente durante este viernes se confirmó su fallecimiento.

De esta manera, el ataque que inicialmente había dejado a un hombre muerto y a una mujer gravemente herida pasó a ser investigado como un hecho con dos víctimas mortales.

Uno de los detalles que más conmoción ha generado es que, según la información conocida por medios locales, un niño de tres años se encontraba en la finca cuando ocurrió el ataque.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente si el menor presenció directamente los hechos.

La presencia del niño hace parte de los elementos que rodean una investigación que continúa abierta y sobre la cual todavía existen numerosos interrogantes.

Albeiro y Nancy residían en la propiedad ubicada en la vereda Pastales.

Según los reportes conocidos, él se dedicaba principalmente a actividades relacionadas con el campo, mientras Nancy realizaba labores del hogar.

La muerte de ambos ha generado consternación entre familiares y habitantes de esta zona rural de Rovira.

La Sijín asumió las labores investigativas y continúa recopilando elementos que permitan reconstruir lo ocurrido durante aquella noche.

Uno de los principales interrogantes es establecer qué motivó el ataque y quiénes serían los responsables.

Dentro de la investigación serán claves los testimonios de habitantes de la zona, el análisis de los elementos encontrados en la finca y cualquier información que permita determinar quién llegó hasta el lugar y qué ocurrió antes de las detonaciones.

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