De sangre bumanguesa: la promesa de 16 años que crece en el Real Madrid

Bucaramanga

A miles de kilómetros de Santander, en la cantera del Real Madrid, comienza a destacarse un joven futbolista con una conexión directa con Bucaramanga. Se trata de Unai Ordóñez Elola, delantero de 16 años que actualmente integra el Juvenil C del conjunto español y que recientemente anunció la firma de su primer contrato con el club blanco.

Aunque Unai nació el 5 de julio de 2010 en Getafe, España, parte de sus raíces están en Santander. Su padre, Manu Ordóñez, nació en Bucaramanga y posteriormente creció en Medellín. Ese vínculo familiar ha mantenido a Colombia presente en la vida del joven futbolista y también le dejó una particular herencia deportiva: la pasión por el Atlético Bucaramanga.

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Según información publicada sobre su trayectoria, su padre es seguidor del conjunto Leopardo y Unai también mantiene esa afición desde España. Así, mientras intenta abrirse camino en una de las canteras más importantes del fútbol europeo, el delantero conserva una conexión especial con la ciudad donde nació su padre.

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Su carrera comenzó en el Alhóndiga y posteriormente pasó por las divisiones menores del Getafe, donde estuvo hasta 2024. Ese año llegó al Real Madrid y permaneció en el Cadete B hasta 2026. Para la actual temporada dio el salto al Juvenil C, según confirma la ficha oficial del conjunto madridista.

Su rendimiento también ha llamado la atención. Reportes que recogen estadísticas publicadas por Marca señalan que durante la temporada 2023-2024 consiguió 44 goles y 24 asistencias en 30 partidos con el Getafe. En su primera etapa con el Cadete B del Real Madrid también registró cifras destacadas dentro del fútbol formativo.

Con apenas 16 años, Unai todavía tiene un largo camino dentro del fútbol formativo. Sin embargo, en Santander hay un motivo adicional para seguirle la pista: es hijo de un bumangués, lleva al Atlético Bucaramanga entre sus afectos y ahora busca seguir escalando categorías en el Real Madrid.