su último viaje: Cenen Rosas iba a casa de su mamá cuando sufrió fatal accidente

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado este martes 29 de septiembre en la Transversal Oriental, a pocos metros del intercambiador de Fátima, en Floridablanca, cobró la vida de Cenen Oswaldo Rosas Castañeda, un hombre de aproximadamente 60 años que era reconocido por su labor como juez de paz en este municipio. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero la gravedad de las lesiones terminó provocando su fallecimiento.

Según información preliminar, Rosas Castañeda se movilizaba en una motocicleta Discover 135, de placas MBI13B, y descendía por la Transversal Oriental desde el sector de El Cacique en dirección hacia el puente de Fátima. Antes de llegar al intercambiador se produjo el accidente, en el que estuvieron involucrados un vehículo particular y un bus de servicio público.

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Las primeras versiones conocidas indican que el motociclista habría impactado inicialmente contra el vehículo particular. Tras esta primera colisión, y por circunstancias que deberán ser determinadas mediante la investigación, Rosas aparentemente habría rebotado contra un objeto fijo, mientras que la motocicleta terminó impactando contra el bus de servicio público.

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La secuencia exacta del accidente todavía es materia de investigación y serán las autoridades de tránsito las encargadas de establecer, mediante el croquis, las evidencias encontradas en el lugar y las versiones de los involucrados, cómo se produjo cada uno de los impactos. Por ahora, no se ha establecido responsabilidad alguna sobre los conductores de los vehículos involucrados.

Cenen Oswaldo quedó gravemente herido sobre la vía. Una ambulancia llegó al lugar y los organismos de emergencia le prestaron los primeros auxilios antes de trasladarlo de urgencia hasta la Clínica Foscal, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos realizados y debido a la gravedad de las lesiones sufridas, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La muerte de Cenen Oswaldo Rosas Castañeda causó consternación entre quienes lo conocieron por su trabajo comunitario. Rosas se desempeñaba como juez de paz de Floridablanca y, según información conocida de manera preliminar, habría ejercido esta función durante al menos tres periodos, convirtiéndose en una persona reconocida por diferentes comunidades del municipio.

Además de su trabajo como juez de paz, Rosas también había laborado en la Alcaldía de Bucaramanga. Personas que compartieron con él lo recuerdan como un hombre servicial, cercano a la comunidad y dispuesto a ayudar a quienes acudían en busca de orientación para solucionar diferentes situaciones y conflictos.

De acuerdo con versiones conocidas tras el accidente, al momento de los hechos Cenen Oswaldo se dirigía hacia la vivienda de su madre. Sin embargo, su recorrido terminó de manera trágica a pocos metros del puente de Fátima, donde ocurrió el siniestro que horas después acabaría con su vida.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para reconstruir la trayectoria de los vehículos y determinar con precisión qué desencadenó el accidente. Serán los elementos recopilados en el lugar y las demás pruebas las que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Cenen Oswaldo Rosas Castañeda.