Bogotá

Un intento de hurto terminó en un cruce de disparos en la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el norte de Bogotá. El escolta de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) reaccionó al asalto y, tras el enfrentamiento, dos de los presuntos delincuentes murieron en el lugar y los otros dos fueron capturados.

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El hecho ocurrió sobre la calle 127 con carrera 57, entre los sectores de Niza y Prado Veraniego, en la localidad de Suba. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el vehículo hacía parte del esquema de seguridad de un exfuncionario público, cuya identidad no fue revelada.

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¿Cómo ocurrió el intento de robo?

De acuerdo con lo explicado por el coronel Álvaro Morán Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro hombres que se movilizaban en un vehículo de color negro interceptaron la camioneta de la UNP con la intención de apoderarse de ella.

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En ese momento, el escolta que iba en el automotor reaccionó con su arma de dotación y se produjo un intercambio de disparos. Dos de los asaltantes quedaron sin vida sobre la vía y un tercero resultó herido.

Patrullas de la zona llegaron al lugar para apoyar el procedimiento y lograron la captura del cuarto implicado.

Heridos, capturados y armas incautadas

El balance oficial deja dos presuntos delincuentes muertos, dos capturados y dos personas heridas: el escolta y uno de los detenidos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha entregado información sobre su estado de salud.

En el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego y un arma traumática. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que también realizó el levantamiento de los cuerpos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el despliegue policial en la zona, acordonada con cintas de seguridad, mientras peritos forenses recolectaban evidencia alrededor de la camioneta.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las labores para esclarecer las circunstancias del intento de hurto e identificar plenamente a los fallecidos y a los capturados.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.