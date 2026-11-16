Rubén, murió tras una violenta riña durante una fiesta de cumpleaños

Santander

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en zona rural del municipio de El Playón, Santander, donde un joven de apenas 22 años perdió la vida después de resultar gravemente herido durante una presunta riña.

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La víctima fue identificada como Rubén Pabón Rincón, quien, según las primeras versiones, se encontraba compartiendo con varias personas durante una reunión social realizada la noche del domingo 15 de noviembre, en el sector conocido como La Paradita, perteneciente a la vereda San Ignacio.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, hacia las 9:00 de la noche se habría presentado una discusión entre Rubén y otra persona que participaba en la celebración. Lo que inicialmente habría sido un altercado verbal terminó en una confrontación en la que el joven resultó gravemente lesionado.

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Durante la presunta riña, Rubén habría recibido una profunda herida con un elemento cortopunzante en uno de sus brazos. Según los primeros relatos, la lesión posiblemente comprometió una arteria, provocándole una abundante pérdida de sangre que puso en riesgo su vida.

Ante la gravedad de la situación, varias personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y organizaron su traslado de emergencia hacia el Hospital Santo Domingo Savio, ubicado en el casco urbano del municipio de El Playón.

Debido a las circunstancias y a la necesidad de conseguir atención médica, el joven fue movilizado en una motocicleta. Sin embargo, según la información conocida, durante el recorrido su estado de salud se deterioró debido a la gravedad de la lesión.

Pese a los esfuerzos de quienes intentaron ayudarlo, Rubén habría fallecido antes de llegar al centro asistencial, donde presuntamente ingresó sin signos vitales.

Las autoridades competentes deberán establecer cómo comenzó la discusión, quién habría ocasionado la lesión y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento durante la celebración.