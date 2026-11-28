Internacional

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo (Alemania), rechazó este sábado 28 de noviembre, por 18 votos contra 3, la solicitud de medidas provisionales que Argentina había presentado contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur administrado por Londres y cuya soberanía reclama Buenos Aires.

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La decisión, leída por el presidente del tribunal, el juez camerunés Maurice Kamga, deja sin una suspensión judicial internacional al proyecto, que es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El consorcio prevé iniciar perforaciones en marzo de 2027.

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¿Qué pedía Argentina?

El Gobierno de Javier Milei radicó la solicitud el 13 de octubre de 2026, luego de que venciera un plazo de dos semanas que le había dado al Reino Unido para detener las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Buenos Aires buscaba que, mientras avanza un arbitraje de fondo bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), se congelaran de forma temporal las operaciones en el yacimiento.

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Según estimaciones citadas por la prensa internacional, Sea Lion contiene alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo y se encuentra al norte del archipiélago. Las islas están a unos 480 kilómetros de la costa sureste argentina.

¿Por qué falló el tribunal en contra?

Los jueces concluyeron que las normas de la Convemar invocadas por Argentina no ofrecían, en principio, una base suficiente para establecer la competencia del tribunal arbitral que deberá estudiar el caso. Además, consideraron que una parte de los reclamos argentinos exigiría definir primero a quién pertenece la soberanía territorial de las islas, un asunto que no se rige por el derecho del mar.

La resolución no se pronunció sobre la soberanía de las Malvinas ni resolvió la controversia de fondo, que seguirá su curso en el tribunal arbitral.

Londres celebra; Buenos Aires dice que "no es la última palabra"

El Gobierno británico presentó el fallo como una reivindicación de su posición, reiteró que su soberanía sobre las islas y las aguas que las rodean es indiscutible y defendió el derecho de los isleños a decidir su futuro. También pidió a Argentina poner fin a la "presión económica" que, según Londres, ejerce sobre el archipiélago.

Desde Buenos Aires, la Oficina del Presidente aseguró que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía, aunque manifestó su desacuerdo con la conclusión de que no había jurisdicción para dictar las medidas en esta etapa. El comunicado insistió en que el país no pidió resolver la soberanía, sino aplicar la Convemar frente a la explotación unilateral de recursos, y advirtió que la decisión no constituye la última palabra. El canciller Pablo Quirno incluso calificó el pronunciamiento como un "paso histórico".

¿Qué viene ahora?

Arbitraje: Argentina anunció que impulsará sin demora la conformación del tribunal arbitral, en el marco del proceso bajo la Convemar que inició en septiembre.

Argentina anunció que impulsará sin demora la conformación del tribunal arbitral, en el marco del proceso bajo la Convemar que inició en septiembre. Sanciones: el Gobierno abrió nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco personas u organizaciones vinculadas con la explotación de esos recursos.

el Gobierno abrió nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco personas u organizaciones vinculadas con la explotación de esos recursos. Congreso: Milei pidió a la Cámara de Diputados debatir y aprobar la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Un conflicto de casi dos siglos

La tensión por Sea Lion se suma a una disputa histórica. Argentina reclama las islas desde que fuerzas británicas las ocuparon en 1833, y en 1982 ambos países libraron una guerra que terminó con la rendición de la dictadura argentina y dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

En septiembre de este año, un juez federal argentino ya había ordenado detener el avance del proyecto petrolero, una decisión que el Reino Unido no reconoce por considerar que la justicia argentina no tiene validez sobre el archipiélago.