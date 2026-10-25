Elecciones en Brasil: Lula amplía su ventaja sobre Flávio Bolsonaro con el 90 % escrutado

Internacional

Nota en desarrollo. Cifras del escrutinio con corte hacia las 7:05 p. m., hora de Colombia.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), amplía su ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en el conteo de la segunda vuelta presidencial de Brasil, celebrada este domingo 25 de octubre.

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Así va el conteo

Con el 90,35 % de las secciones electorales escrutadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula suma el 51,58 % de los votos válidos (57,6 millones de votos), frente al 48,42 % de Flávio Bolsonaro (54,1 millones). La diferencia a favor del presidente ya supera los 3,5 millones de votos.

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Con el 80 % de las urnas contadas, la ventaja era de 2,6 millones, y con el 62 % rondaba los 879.000 votos, lo que muestra que el presidente ha ido ampliando la distancia a medida que avanza el conteo.

El escrutinio fue un vaivén durante buena parte de la noche. Lula arrancó adelante en los primeros boletines; con cerca del 14 % de las urnas, Flávio Bolsonaro pasó al frente y llegó a tener el 50,41 % cuando se había contado una quinta parte de los votos. Con alrededor del 48 % escrutado, el presidente recuperó el primer lugar por unos 41.000 votos y desde entonces ha ido ampliando la distancia, impulsado por el voto del nordeste.

Un país dividido por regiones

Lula domina con amplitud en el nordeste, con más del 60 % de los votos en estados como Bahía, Ceará, Pernambuco, Maranhão y Piauí. Flávio Bolsonaro, en cambio, gana en el sur, el centro-oeste y buena parte del sureste, con resultados fuertes en Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul y Goiás, y también se impone en São Paulo y el Distrito Federal.

El Supremo extendió la votación

El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, ordenó ampliar en dos horas la jornada en todo el país, hasta las 7:00 p. m. de Brasilia (5:00 p. m. en Colombia), por problemas de transporte y fuertes lluvias. Por esa decisión, el TSE suspendió temporalmente la divulgación de resultados, que se reanudó poco después del cierre.

Cómo llegaron los candidatos

En la primera vuelta, el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro fue el más votado con el 47,03 % (unos 56,1 millones de votos), frente al 45,16 % de Lula (unos 53,9 millones). Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest, publicadas el sábado, mostraban un empate técnico: 51 % para Bolsonaro y 49 % para Lula, dentro del margen de error.

El voto en el exterior

Entre los brasileños que votaron fuera del país, Lula obtuvo cerca del 59 % de los votos. Se impuso en países como Portugal, España, Italia, Alemania y Reino Unido, mientras que Flávio Bolsonaro ganó en Japón, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Lo que está en juego

Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para votar. Lula, que ya gobernó en periodos anteriores, busca un nuevo mandato. Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, intenta devolver a la derecha al poder.

El TSE aún no ha declarado un ganador. Esta nota se actualizará cuando el tribunal confirme el resultado oficial.