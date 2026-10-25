Lula da Silva remonta, derrota a Flávio Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez

Internacional

Brasil, 25 de octubre de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ganar la Presidencia de Brasil. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) derrotó este domingo en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y gobernará el país por cuarta vez, algo que ningún otro mandatario había logrado en la historia brasileña.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), con el 99,77 % de las secciones electorales totalizadas, Lula obtuvo el 51,76 % de los votos válidos, más de 64 millones de sufragios, frente al 48,24 % de Bolsonaro, que superó los 59,7 millones. La diferencia final supera los 4,3 millones de votos, y el organismo electoral dio el resultado como matemáticamente definido poco después de las 9:00 de la noche, hora de Brasilia.

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Una remontada sin precedentes

La victoria tiene un valor histórico. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había quedado en primer lugar con el 47,03 % de los votos válidos (unos 56,1 millones), mientras que Lula obtuvo el 45,16 % (alrededor de 53,9 millones). Desde el regreso de la democracia en Brasil, en 1985, ningún candidato que hubiera terminado segundo en la primera ronda había logrado darle la vuelta al resultado y ganar la Presidencia en el balotaje.

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Tras aquella primera derrota, el propio Lula reconoció ante su equipo que había hecho una campaña por debajo de sus posibilidades, con problemas de organización y exceso de confianza. En las tres semanas siguientes, el PT reorganizó su estrategia y el mandatario recorrió el país con actos multitudinarios. Al votar este domingo en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, Lula aseguró que la campaña de la segunda vuelta había reunido las mayores movilizaciones políticas que ha visto Brasil en medio siglo.

Un escrutinio de infarto

La noche electoral fue de alta tensión. Durante buena parte del conteo, Bolsonaro marchó adelante: con cerca del 37 % de las secciones escrutadas, el senador sumaba el 50,30 % de los votos frente al 49,70 % de Lula. A medida que avanzó el conteo en estados donde el escrutinio iba rezagado, como Bahía, Pernambuco y Ceará, tradicionales bastiones del PT en el nordeste, el presidente tomó la delantera y la amplió hasta el cierre.

Polémica por la ampliación del horario de votación

La jornada estuvo marcada por una decisión de última hora. El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin ordenó extender dos horas la votación en todo el país, hasta las 7:00 de la noche de Brasilia, después de que la coalición de Lula, «Brasil Pronto Pra Mais», denunciara falta de buses de transporte público en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía, lo que habría impedido a muchos electores llegar a sus puestos de votación. A esto se sumaron las fuertes lluvias en varias regiones; la campaña de Bolsonaro también había pedido ampliar el horario en 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectados por el mal tiempo.

La orden llegó cuando ya habían empezado a publicarse los primeros resultados, por lo que el TSE suspendió temporalmente la totalización y la divulgación de datos hasta las 7:00 de la noche. Las autoridades aclararon después que la extensión solo aplicaba a las mesas que seguían abiertas; las que ya habían cerrado a las 5:00 de la tarde no se reabrieron. La abstención se ubicó en torno al 19,2 %, con unos 30,4 millones de electores que no acudieron a las urnas.

Dos visiones de país

La campaña enfrentó dos proyectos opuestos. Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, centró su discurso en la necesidad de un cambio, con énfasis en la inseguridad, el costo de vida y las dificultades económicas de las familias. Al votar en Río de Janeiro, el senador insistió en que el país no resistiría cuatro años más en las mismas condiciones. Su candidatura recibió además el respaldo de la nueva derecha latinoamericana, incluidos el presidente argentino Javier Milei y el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

Lula, por su parte, defendió la continuidad de su gestión, los programas sociales, la estabilidad fiscal y la soberanía nacional. Durante la campaña acusó a su rival de haber alentado las presiones arancelarias de Washington contra la economía brasileña, señalamiento que Bolsonaro negó. El padre del candidato opositor, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Al cierre de esta edición, Lo Que Pasa en Colombia no había podido confirmar un pronunciamiento oficial de Flávio Bolsonaro sobre los resultados.

El último mandato de un sobreviviente político

Lula, quien cumple 81 años este martes 27 de octubre, ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó al Palacio del Planalto en enero de 2023, tras vencer por estrecho margen a Jair Bolsonaro. Antiguo obrero metalúrgico y líder sindical del cinturón industrial del ABC paulista, fue condenado y pasó 580 días en prisión antes de que sus sentencias fueran anuladas por la justicia, lo que le permitió volver a la política.

Al oficializar su candidatura en agosto, el mandatario anunció que este sería su último periodo en el poder. Su nuevo mandato, de cuatro años, comenzará en enero de 2027, y entre sus principales retos están la economía, el costo de vida, la seguridad y la gobernabilidad. Analistas también advierten que el PT aún no tiene un sucesor claro para su líder histórico.

Reacciones y lo que significa para Colombia

Los primeros mensajes de felicitación no tardaron en llegar. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saludó la victoria de Lula y manifestó su disposición a seguir trabajando juntos, y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner también celebró el triunfo. Desde Colombia, el expresidente Gustavo Petro aseguró que con este resultado «se ha detenido el fascismo en América Latina».

Para Colombia, el resultado tiene un peso particular. El presidente Abelardo de la Espriella apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro, al punto de participar en una transmisión con el candidato durante la campaña y celebrar su ventaja en la primera vuelta. Sin embargo, Lula fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a De la Espriella tras su elección y ha insistido en que la relación entre ambos países debe estar por encima de las diferencias ideológicas. La protección de la Amazonía, la lucha contra el crimen organizado y el comercio bilateral serán los temas clave de una relación que ahora deberá construirse entre dos gobiernos de orillas políticas opuestas.