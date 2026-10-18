Murió Wilber Hernández, el comerciante atacado a bala durante una caravana fúnebre en Piedecuesta

Piedecuesta

Lo que comenzó como el acompañamiento a las honras fúnebres de un familiar terminó en una tragedia que hoy enluta a otra familia. Wilber Fabián Hernández Colmenares, de 42 años, falleció durante la mañana de este domingo 18 de octubre, después de permanecer dos días bajo atención médica en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde había ingresado con graves heridas ocasionadas por arma de fuego durante un atentado registrado en la autopista que comunica a Piedecuesta con Floridablanca.

El ataque ocurrió el pasado viernes 16 de octubre, aproximadamente a las 4:10 de la tarde, cuando Hernández Colmenares conducía un automóvil Mazda 3 de color vinotinto en compañía de su pareja sentimental, Sandra Isaza. Ambos hacían parte de una caravana fúnebre que se desplazaba desde el centro de Piedecuesta hacia el cementerio Tierra Santa, en Floridablanca. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas oportunidades contra sus ocupantes.

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Como consecuencia de la agresión, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra una estructura a un costado de la autopista, en inmediaciones del sector conocido como La Fonda Paisa, cerca del kilómetro 11. Tras el impacto, el vehículo quedó volcado y posteriormente se incendió, mientras familiares y personas que transitaban por el lugar acudieron a auxiliar a los afectados.

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Los sospechosos habrían sido vistos antes del atentado

Uno de los detalles que ahora hace parte de las investigaciones tiene que ver con lo ocurrido minutos antes del ataque. De acuerdo con información conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, varios familiares se encontraban reunidos desde aproximadamente las 3:45 de la tarde en una funeraria ubicada en la carrera 12 con calle 9, en el centro de Piedecuesta, donde acompañaban el velorio del abuelo de una de las asistentes.

Durante la permanencia en el establecimiento, un familiar de Wilber habría observado a dos hombres vestidos de negro, con cascos del mismo color, que se movilizaban en una motocicleta negra, al parecer de la marca Bajaj y línea NS. Los desconocidos se habrían detenido frente a la funeraria y realizado señas mientras observaban a uno de los asistentes. Un bus de servicio público les habría hecho sonar la bocina debido a que estaban obstaculizando la vía, situación que provocó que los motociclistas continuaran su recorrido.

Aunque el comportamiento de estas personas llamó la atención de uno de los familiares, las actividades funerarias continuaron con normalidad. Poco después, los asistentes abordaron sus vehículos para dirigirse hacia Floridablanca, sin imaginar que durante el trayecto se presentaría el ataque armado.

Cuando la caravana avanzaba por la autopista y se aproximaba al sector de Rancho JR, algunos familiares observaron que el automóvil en el que viajaban Wilber Hernández y Sandra Isaza había sufrido un fuerte choque. Al acercarse para auxiliarlos, se percataron de que ambos estaban lesionados. Según las primeras versiones, los ocupantes alcanzaron a manifestar que habían sido atacados con arma de fuego metros antes del lugar donde terminó el vehículo.

Uno de los familiares relacionó las características de los presuntos agresores con las de los motociclistas que había observado momentos antes frente a la funeraria. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar si se trataba de las mismas personas y establecer si existió algún tipo de seguimiento previo contra los ocupantes del automóvil.

Wilber recibió varios impactos de bala

La emergencia movilizó a familiares, ciudadanos y organismos de socorro que participaron en la atención de los afectados. Wilber Hernández fue trasladado al Hospital Internacional de Colombia, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones. De manera preliminar, se conoció que el comerciante había sufrido cinco impactos de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen.

En medio del atentado y la posterior emergencia vial, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad. El HIC confirmó mediante un comunicado emitido la noche del viernes que al servicio de Emergencia y Trauma ingresaron cuatro adultos y dos menores, algunos con heridas producidas por arma de fuego y otros con traumatismos relacionados con el siniestro.

Pese a la atención médica recibida, Wilber Fabián Hernández Colmenares falleció durante la mañana de este domingo 18 de octubre. Su muerte se produjo dos días después del atentado que interrumpió el recorrido de la caravana fúnebre. Por el momento, no se conoce una actualización oficial sobre las condiciones de salud de las demás personas que resultaron afectadas.

Buscan establecer quién estaba detrás del ataque

De Wilber Hernández se conoció que era oriundo de Puerto Wilches, Santander, y que desde hacía aproximadamente dos años desarrollaba actividades relacionadas con el comercio de oro y el préstamo de dinero. No obstante, hasta ahora no existe información confirmada que permita establecer que estas ocupaciones tengan relación con el ataque armado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables, determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y esclarecer si alguno de los ocupantes del automóvil era el objetivo de los atacantes. Entre los elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso se encuentran las cámaras de seguridad de los sectores por donde transitó la caravana y los testimonios de quienes presenciaron los momentos previos y posteriores al atentado.

La muerte de Wilber Fabián Hernández Colmenares deja un nuevo interrogante sobre los móviles de este hecho violento que comenzó en medio de un recorrido fúnebre y terminó con un automóvil destruido, varias personas heridas y una familia enfrentando una nueva pérdida. Hasta el momento no se han confirmado capturas relacionadas con el caso.