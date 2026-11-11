Lo retuvieron hasta que llegó la Policía: así terminó un presunto robo de celular

Floridablanca

Momentos de tensión se vivieron en el sector de Cañaveral, en Floridablanca, luego de que un presunto hurto de celular terminara con un hombre retenido por la comunidad, mientras varios disparos reportados en la zona generaron alarma entre residentes, comerciantes y transeúntes.

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La situación ocurrió la noche del martes 10 de noviembre, cerca de los semáforos de la Fosunab, donde varios ciudadanos se percataron de un presunto hecho delictivo y decidieron intervenir para evitar que el señalado escapara.

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Según la información conocida, el hombre habría participado en el hurto de un teléfono celular. La reacción de algunas personas que se encontraban en el sector permitió reducirlo hasta la llegada de las unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Mientras se desarrollaba la situación, las autoridades recibieron reportes sobre varias detonaciones que se habrían escuchado en los alrededores, lo que aumentó la preocupación entre quienes transitaban por esta concurrida zona de Floridablanca.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso retenido por ciudadanos y una motocicleta tendida sobre el pavimento, que fue incautada durante el procedimiento.

La Policía confirmó la captura de un hombre de 32 años por el presunto delito de hurto y la recuperación de un celular avaluado en aproximadamente 800.000 pesos.

Por ahora, no se ha establecido quién realizó los disparos reportados ni si estos estuvieron directamente relacionados con el presunto robo. Tampoco se ha confirmado la participación de otras personas en el hecho.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.