Padres e hija murieron en accidente tras volcamiento de camión cargado con gas en Santander
Una pareja de esposos y su hija perdieron la vida cuando un camión que transportaba cilindros de gas se volcó en la vía Puerto Araujo–Cimitarra. Noticia completa para Lo
Tras lo ocurrido, las autoridades de tránsito de Cimitarra iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer qué provocó el volcamiento del camión que transportaba los cilindros de gas y determinar cómo se produjo el impacto que terminó afectando a los ocupantes de las dos motocicletas.
Por el momento, no se ha establecido oficialmente si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, una maniobra del conductor u otra circunstancia. Serán los resultados de las investigaciones los que permitan esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.
El caso permanece bajo investigación, mientras se conocen nuevos detalles de este accidente que dejó a tres integrantes de una familia sin vida en las vías de Santander.
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