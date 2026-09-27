video muestra el momento exacto del accidente que le costó la vida a Darío Leal en Vijagual

Bucaramanga

Una cámara de seguridad registró los segundos previos y el momento exacto del fuerte accidente de tránsito que terminó con la vida de Darío Alberto Leal Arciniegas, de 39 años, durante la tarde del sábado 26 de septiembre en el sector de Vijagual, sobre la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro.

El siniestro se presentó aproximadamente hacia las 3:20 de la tarde, frente al balneario Villa Luz. Darío se movilizaba en una motocicleta de placas XGI-01E, acompañado por Yolanda Cortés Herrera, de 48 años, cuando se produjo una violenta colisión contra una camioneta de placas GZR-056.

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Las imágenes de seguridad permiten conocer con mayor claridad la secuencia que antecedió al impacto. En el video se observa que la camioneta se encontraba inicialmente sobre el carril derecho de la vía, muy cerca del ingreso a una carretera terciaria o destapada ubicada a un costado del corredor principal.

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Segundos después, el vehículo realiza un desplazamiento hacia el otro carril y posteriormente vuelve nuevamente hacia la derecha, aparentemente con la intención de ingresar a la vía terciaria. Es precisamente durante esa maniobra cuando aparece la motocicleta en la que viajaban Darío y su acompañante.

La moto avanzaba por el carril derecho y, de acuerdo con lo que se alcanza a observar en la grabación, Darío habría tenido muy poco tiempo y espacio para reaccionar ante el movimiento de la camioneta. En cuestión de segundos terminó impactando fuertemente contra uno de los costados del vehículo.

El golpe se produjo principalmente contra la zona lateral y la puerta delantera derecha de la camioneta. La violencia del impacto ocasionó que los ocupantes de la motocicleta resultaran gravemente afectados y que Darío sufriera lesiones de extrema consideración.

🎥 Una cámara de seguridad registró el momento exacto del accidente que le costó la vida a Darío Alberto Leal Arciniegas, de 39 años, en Vijagual.



En las imágenes se observa la maniobra de una camioneta segundos antes del fuerte impacto con la motocicleta en la que viajaba Darío… pic.twitter.com/RwiBsD4VPg — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 28, 2026

Según la información conocida de manera preliminar, el motociclista presentó profundas heridas a la altura del cuello, presuntamente ocasionadas durante el impacto por partes metálicas y vidrios de la puerta de la camioneta. Estas lesiones provocaron una abundante pérdida de sangre y comprometieron rápidamente su estado de salud.

Personas que se encontraban cerca del sitio acudieron inmediatamente para auxiliar a las víctimas. Darío fue trasladado con urgencia hacia un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el choque, llegó sin signos vitales.

La víctima tenía 39 años y residía en una vereda del municipio de Rionegro. Minutos después del accidente, uno de sus hijos llegó hasta el lugar luego de que personas presentes en el sector intentaran ubicar a sus familiares mediante la placa de la motocicleta.

Por su parte, Yolanda Cortés Herrera, quien viajaba como acompañante, también sufrió lesiones durante el fuerte impacto. La mujer fue auxiliada y trasladada posteriormente a un centro médico. Según la última información conocida, permanece hospitalizada en la Clínica Chicamocha, donde continúa recibiendo atención médica.

El video de seguridad se convierte ahora en una pieza importante para la investigación, pues permite observar la ubicación previa de los vehículos, los movimientos realizados momentos antes de la colisión y el punto aproximado donde se produjo el impacto.

Sin embargo, aunque las imágenes permiten reconstruir parcialmente la secuencia, será el análisis técnico de las autoridades el que establezca si existió una maniobra indebida, las velocidades aproximadas de los vehículos, las distancias existentes y si alguno de los conductores tuvo responsabilidad en el desenlace fatal.

Los investigadores también podrán tener en cuenta las huellas sobre la vía, la posición final de los vehículos, los daños ocasionados por la colisión, los testimonios de quienes presenciaron el accidente y el contenido completo de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

El accidente ocurrido en Vijagual dejó como saldo la muerte de Darío Alberto Leal Arciniegas y a una mujer de 48 años hospitalizada. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer completamente qué ocurrió durante esos segundos y determinar las circunstancias que desencadenaron la tragedia.