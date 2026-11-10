Accidente en Santander terminó en tragedia: un hombre de 44 años perdió la vida.

Barrancabermeja

Un accidente de tránsito registrado este martes 10 de noviembre en la vía a Yuma, en el corredor que conduce hacia el sector de Rancho Camacho, en Barrancabermeja, Santander, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer lesionada.

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La víctima fatal fue identificada como Carlos Alfonso Amariz Gómez, de 44 años, quien, según información preliminar, se movilizaba junto a una mujer en un motocarro cuando ocurrió el siniestro vial.

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El accidente se presentó en circunstancias que todavía son materia de investigación. Las primeras versiones indican que en el hecho podría haber estado involucrado un vehículo de carga pesada, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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Tras el fuerte impacto, los dos ocupantes del motocarro quedaron tendidos sobre la vía. Amariz Gómez sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Por su parte, la mujer de 46 años que lo acompañaba resultó lesionada y fue trasladada a la Clínica Primero de Mayo, donde recibe atención médica. Hasta el momento, no se conoce un reporte oficial sobre su estado de salud.

El hecho generó preocupación entre quienes transitaban por este corredor vial de Barrancabermeja, una vía utilizada diariamente por vehículos particulares, motocicletas y transporte de carga.

Las autoridades competentes deberán establecer cómo ocurrió el accidente, determinar si efectivamente hubo participación de un vehículo pesado y esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre posibles responsabilidades ni se conocen detalles adicionales sobre la dinámica del accidente.

Este nuevo hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prevención y la seguridad vial en los corredores de Barrancabermeja, especialmente en aquellos donde circulan vehículos de diferentes tamaños y características.

Las investigaciones permitirán determinar las causas exactas del accidente en el que perdió la vida Carlos Alfonso Amariz Gómez, mientras se espera información sobre la evolución médica de la mujer lesionada.