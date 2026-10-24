¡De película! Falsos policías montaron un retén y se llevaron 13 lingotes de plata en Santander

Área metro

Un hecho de inseguridad ocurrido durante la madrugada de este sábado 24 de octubre encendió las alarmas en la vía que comunica a Girón con el aeropuerto internacional Palonegro, en Santander. Según información preliminar, un grupo de hombres que se hizo pasar por integrantes de organismos de seguridad habría montado un falso accidente de tránsito y un supuesto puesto de control para interceptar un vehículo y apoderarse de 13 lingotes de plata que eran transportados por sus ocupantes.

De acuerdo con lo manifestado por las víctimas, inicialmente encontraron una escena que simulaba un accidente de tránsito sobre la carretera. Metros más adelante, aproximadamente seis personas, algunas con prendas similares a los uniformes de la Policía Nacional y otras con chaquetas que llevaban distintivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, les hicieron señales para que detuvieran la marcha.

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Los ocupantes del vehículo, creyendo que se trataba de un procedimiento oficial, atendieron la indicación y se orillaron. Los supuestos funcionarios solicitaron una requisa y pidieron a las personas que descendieran del automotor. Durante el procedimiento, los individuos preguntaron si llevaban algún arma de fuego y, según el relato conocido, una de las víctimas respondió afirmativamente y retiró el proveedor del arma.

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Fue en ese momento cuando los sujetos habrían intimidado a los ocupantes con armas de fuego y se apoderaron de dos maletas y dos tulas que contenían 13 lingotes de plata, cuya procedencia comercial está relacionada con una empresa dedicada a esta actividad. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el valor económico del material sustraído.

Tras apoderarse de los lingotes, los responsables escaparon del lugar. Según la información preliminar, utilizaron un Chevrolet Spark de color gris y un BMW del mismo color, además de una motocicleta verde que llevaba logotipos y emblemas similares a los de la Policía Nacional.

Durante la huida, quienes se movilizaban en la motocicleta habrían sufrido un accidente, por lo que dejaron el vehículo abandonado a un costado de la carretera, en el sentido Lebrija–Girón.

La motocicleta fue encontrada posteriormente y sometida a verificaciones por parte de las autoridades. La Policía Nacional confirmó que, pese a tener distintivos institucionales, no pertenece a su parque automotor.

Este detalle fue destacado por la institución, que aclaró que los responsables habrían utilizado elementos que imitaban la apariencia de vehículos y prendas oficiales para generar confianza entre los conductores.





A través de un pronunciamiento, la Policía Nacional confirmó que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los hombres involucrados.

Unidades de Policía Judicial y de la Seccional de Inteligencia trabajan en la recolección de elementos materiales probatorios que permitan establecer la identidad de los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del hecho.

Las autoridades también buscan determinar cómo se organizó el falso procedimiento y cuál fue el recorrido de los vehículos utilizados para escapar.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.