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Lebrija se prepara para vivir cuatro días de fiesta con la Feria Nacional de la Piña

Del 9 al 12 de octubre, Lebrija realizará la XXXVII Feria Nacional de la Piña con conciertos, gastronomía, deporte, cultura y actividades para toda la familia.

Por Redacción LQP · Publicado
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Lebrija se prepara para vivir cuatro días de fiesta con la Feria Nacional de la Piña
Lebrija presentó oficialmente la programación de la XXXVII Feria Nacional de la Piña, que se realizará del 9 al 12 de octubre.

Lebrija ya tiene todo preparado para recibir a propios y visitantes durante la XXXVII Feria Nacional de la Piña, que se realizará del 9 al 12 de octubre de 2026 bajo el lema “Lebrija, un paraíso por descubrir”.

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, presentó la programación de una de las celebraciones más representativas del municipio, que durante cuatro días combinará música, cultura, gastronomía, emprendimiento, deporte y turismo.

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En la programación musical aparecen artistas para cada jornada. El viernes 9 de octubre estarán Ángel Mejía, una batalla de DJs y talento local. Para el sábado 10 fueron anunciados Fabián Corrales, Roberto Antonio, Los Doctores de la Carranga y Grupo Dominio.

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El domingo 11 de octubre será el turno de Pipe Peláez, Cristian Ahumada, La Banda del Aventurero “Yeison Jiménez” y Tumbaná Orquesta, mientras que el lunes 12 cerrarán AV Chabela, Molly “La Patrona” y Cuarteto Imperial.

Pero la Feria Nacional de la Piña irá más allá de los conciertos. Dentro de la agenda también se encuentran el II Concurso Nacional de Bandas Marciales, Reto MTB 2026, Festival de Motores, Lebrija Sabe a Cacao, feria de emprendimientos, exposición agroindustrial y empresarial, además de muestras gastronómicas, concursos y actividades culturales y familiares.

Smith Prada, presidenta del Comité de Ferias, destacó durante la presentación la importancia de esta celebración para mostrar la oferta turística, cultural y productiva del municipio.

La Administración Municipal también busca aprovechar la ubicación estratégica de Lebrija, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Palonegro. Según el boletín oficial, entre enero y julio de 2026 más de 637.000 pasajeros llegaron a través de esta terminal aérea.

En materia de seguridad, se anunció el acompañamiento de más de 80 unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante las festividades.

Así, Lebrija espera convertirse durante el puente festivo de octubre en uno de los principales destinos de Santander, con cuatro días dedicados a la tradición de la piña y a mostrar la cultura, gastronomía y talento del municipio.

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