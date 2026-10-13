Identificado hombre que fue asesinado en violento ataque en Floridablanca

Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la tarde de este martes 13 de octubre en el municipio de Floridablanca, donde un hombre de 41 años perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio Villa Natalia. La víctima fue identificada como Aníbal Pinzón Amarillo, quien alcanzó a ser trasladado de urgencia a la clínica Foscal, pero falleció debido a la gravedad de las heridas que recibió.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió aproximadamente a las 3:24 de la tarde, en inmediaciones de la calle 157 con carrera 30, una zona residencial donde varios habitantes fueron sorprendidos por el sonido de múltiples disparos. La situación generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre gravemente herido que permanecía tendido en el suelo.

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Una patrulla de la Policía que adelantaba actividades de vigilancia en otro sector de Floridablanca recibió el reporte de la central de comunicaciones y se desplazó hasta el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron a Aníbal con varias lesiones ocasionadas por arma de fuego. Su esposa se encontraba junto a él mientras se esperaba la asistencia de las autoridades.

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Ante la gravedad de su estado, los policías decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo institucional hasta la clínica Foscal, donde fue recibido por el personal médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, su fallecimiento minutos mas tarde, menos de una hora después de ocurrido el ataque.

Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables del homicidio se habrían movilizado en una motocicleta. segun manifestaron habitantes del sector y lo observado en videos de camaras de seguridad.

Su fallecimiento es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan determinar si se trató de un ataque dirigido contra la víctima y establecer los posibles móviles. Por ahora, no se han confirmado capturas relacionadas con este homicidio.



