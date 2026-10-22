Murió vigilante que había resultado herido con arma de fuego en Floridablanca

Floridablanca

Luego de permanecer bajo atención médica especializada, falleció el guarda de seguridad de 51 años que había resultado gravemente herido con arma de fuego dentro de un conjunto residencial del barrio Caldas, en Floridablanca. El trabajador, quien pertenecía a la empresa de vigilancia Acrópolis, murió el miércoles 21 de octubre en la Clínica Foscal, donde recibía tratamiento por la gravedad de sus lesiones.

El hecho se registró hacia las 2:10 de la tarde del lunes 19 de octubre, en un conjunto residencial ubicado en inmediaciones del CAI Niza. Según información preliminar, el vigilante fue encontrado por uno de sus compañeros en una habitación destinada al descanso y la alimentación del personal de seguridad, donde se encontraba durante su horario de almuerzo.

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De acuerdo con los primeros reportes, su compañero ingresó al lugar y encontró al trabajador tendido en el piso, con una herida ocasionada por arma de fuego en la cabeza. En el sitio también fue encontrada un arma de dotación, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades para establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

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Ante la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde ingresó con signos vitales y recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se conoció que falleció el 21 de octubre.

Aunque entre las primeras hipótesis se contempló la posibilidad de una lesión autoinfligida, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del trabajador.

El caso continúa bajo investigación, mientras se esperan los resultados de las actuaciones correspondientes para establecer con mayor precisión lo sucedido dentro de las instalaciones del conjunto residencial.