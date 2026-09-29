amplían hasta el 6 de octubre el plazo para solicitar subsidios de vivienda en Floridablanca

Floridablanca

Las familias de Floridablanca interesadas en acceder a un subsidio complementario para la compra de vivienda nueva o usada tendrán más tiempo para presentar su documentación. El Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, amplió hasta el próximo 6 de octubre de 2026 el plazo de postulación a esta convocatoria.

Inicialmente, el proceso estaba programado para cerrar el 30 de septiembre, de acuerdo con la convocatoria divulgada mediante la Resolución No. 117 de 2026. Sin embargo, el BIF decidió extender la fecha, permitiendo que más hogares puedan completar los documentos requeridos y realizar su postulación.

Publicidad

La convocatoria está dirigida a hogares con enfoque diferencial que acrediten ser beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por el Ministerio de Vivienda, una Caja de Compensación Familiar o el Departamento de Santander, además de cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.

Publicidad

Entre las condiciones generales se encuentra residir en Floridablanca, presentar el formulario de postulación debidamente diligenciado, copia de la carta de asignación del subsidio principal vigente y los documentos del núcleo familiar.

Los postulantes también deberán demostrar capacidad económica para completar el valor del inmueble, ya sea mediante ahorro previo o un crédito hipotecario preaprobado, además de acreditar ingresos mensuales de hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir con las condiciones establecidas frente al Sisbén IV.

requisitos para vivienda nueva

Para quienes deseen adquirir vivienda nueva, se exige además no ser propietario de vivienda en Colombia ni haber recibido anteriormente un subsidio familiar destinado a la compra de vivienda.

También deberá presentarse copia de la promesa de compraventa, certificado de libertad y tradición del inmueble y copia del documento de identidad del promitente vendedor.

requisitos para vivienda usada

En el caso de vivienda usada, además de los requisitos generales, se debe entregar certificado de libertad y tradición en el que conste la existencia de una construcción de vivienda no mayor a cinco años.

También se exige copia de la licencia de construcción que demuestre el cumplimiento de la norma sismorresistente vigente, requisito que aplica para viviendas urbanas, junto con la promesa de compraventa y los documentos correspondientes al vendedor.

nueva oportunidad para completar los documentos

Con esta ampliación, las familias interesadas tendrán ahora hasta el 6 de octubre para reunir y presentar toda la documentación exigida.

El BIF ha reiterado que las personas que no presenten la totalidad de los requisitos no podrán ser tenidas en cuenta dentro del proceso, por lo que es importante revisar cada documento antes de realizar la postulación.