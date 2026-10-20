Guarda de seguridad fue encontrado con una herida de bala en la cabeza en Floridablanca

Floridablanca

El hecho se registró hacia las 2:10 de la tarde del 19 de septiembre de 2026, en el conjunto residencial, ubicado en el sector del Cai Niza del barrio Caldas de Floridablanca. Según información preliminar, el trabajador fue encontrado por uno de sus compañeros en una habitación destinada al descanso y la alimentación del personal de vigilancia, donde permanecía durante su horario de almuerzo.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el compañero ingresó al lugar y encontró al vigilante tendido en el piso, con una herida ocasionada por arma de fuego en la cabeza. Cerca de donde se encontraba el trabajador también fue hallada un arma de dotación, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades para establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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Ante la gravedad de la situación, se coordinó el traslado del hombre, de 51 años, hasta la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde ingresó con signos vitales y recibió atención de urgencia. Por el momento, la víctima continúa recibiendo atención médica especializada en este centro asistencial, mientras el personal de salud adelanta los procedimientos necesarios para tratar sus lesiones.

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Aunque las primeras informaciones contemplan la posibilidad de que se trate de una lesión autoinfligida, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades deberán establecer cómo se produjo el disparo y determinar si existen otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido dentro de las instalaciones del conjunto residencial.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que antecedieron al hecho y no se ha entregado un nuevo parte médico sobre la evolución del trabajador. Entretanto, se espera que las investigaciones permitan conocer con mayor precisión lo sucedido, mientras el guarda de seguridad permanece bajo atención médica en la Clínica Foscal.