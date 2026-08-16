Floridablanca

Un lío pasional serian la causa del crimen de Jorge Villamizar en Floridablanca

El hombre, de 34 años, fue atacado durante la tarde de este domingo en la entrada al barrio Villas de San Pedro. autoridades indagan un posible conflicto de carácter sentimental.

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Un lío pasional detrás del crimen de Jorge Villamizar en Floridablanca
Un lío pasional serian la causa del crimen de Jorge Villamizar en Floridablanca
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Area Andina julio

Un hecho de violencia registrado durante la tarde de este domingo 16 de agosto dejó como resultado la muerte de Jorge Villamizar, de 34 años, en el sector de La entrada al barrio Villas de San Pedro, y El Reposo en Floridablanca, Santander.

El caso ocurrió aproximadamente a las 5:40 de la tarde, en la entrada al barrio Villas de San Pedro, y quedó parcialmente registrado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.

En las imágenes se observa a Villamizar mientras permanece en una esquina, cerca de un establecimiento comercial. aparece con el que seria su agresor con quien sostiene un intercambio de palabras.

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El sujeto posteriormente se retira del lugar. Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, habría regresado segundos después y se habría abalanzado contra Villamizar utilizando un arma cortopunzante tipo cuchillo, causándole varias heridas.

Después de la agresión, Jorge alcanzó a caminar algunos pasos antes de desplomarse sobre la vía.

Personas que se encontraban en el sector acudieron rápidamente a auxiliarlo y lo trasladaron hasta un centro asistencial. Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Un cuchillo quedó en el lugar

Tras recibir una llamada ciudadana en la que se alertaba sobre una riña con arma cortopunzante, unidades de la Policía llegaron al sector. En el sitio encontraron a Jorge gravemente herido con unun lago hemático a su alrrededor y adicional un cuchillo que habría sido utilizado durante los hechos. Los uniformados se trasladaron con la victima hasta la clinica la Foscal en donde finalmente se confirmo su deceso.

El Cuchillo fue recolectado por personal de la Sijín y quedó bajo cadena de custodia como evidencia dentro de la investigación. Por el momento el atacante esta siendo buscado por las autoridades.

Investigadores realizaron la inspección técnica del lugar y labores de vecindario para recopilar testimonios, videos de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Investigan posible problema sentimental

Una de las primeras líneas de investigación apunta a que lo ocurrido podría estar relacionado con problemas sentimentales anteriores.

De manera preliminar, el hombre señalado como presunto agresor sería la expareja sentimental de la actual compañera de Villamizar y, según las primeras indagaciones, entre ambos habrían existido inconvenientes meses atrás.

Esta circunstancia deberá ser corroborada por los investigadores y hasta el momento no existe una conclusión oficial que permita establecer definitivamente el móvil del homicidio.

Las autoridades continúan con las labores para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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