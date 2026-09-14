De siete disparos asesinaron a Diego en Floridablanca: había salido de la cárcel hacía un mes
Un hombre vestido de negro aparentemente esperaba a la víctima cerca de su vivienda. Después de atacarla, escapó con rumbo desconocido.
Todo parece indicar que no fue un encuentro casual. El hombre que vestía de negro y ocultaba su rostro con un casco aparentemente ya estaba esperando a Diego Armando Acelas Vega para atacarlo en plena calle.
El crimen ocurrió hacia las 8:00 de la noche de este domingo 13 de septiembre en el barrio Santa Helena de la Sierra, en Floridablanca. La víctima, de 40 años, se encontraba en su vivienda junto a su compañera sentimental cuando decidió salir por unos minutos.
De acuerdo con versiones preliminares conocidas por Lo Que Pasa en Colombia, la mujer lo acompañó. Al llegar a un punto cercano encontraron a un desconocido que llevaba casco negro y prendas oscuras.
Apenas tuvo a Diego Armando frente a él, el sujeto habría sacado un arma y disparado en repetidas oportunidades. La víctima cayó gravemente herida mientras el atacante escapaba rápidamente sin dejar rastro.
Acelas Vega fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta un centro asistencial de Floridablanca. Sin embargo, debido a la gravedad de las siete heridas ocasionadas durante el ataque, ingresó sin signos vitales.
Una de las líneas preliminares apunta a que se habría tratado de un ataque cuidadosamente dirigido. El agresor conocía el lugar por donde pasaría la víctima o habría recibido información para encontrarla en ese momento. Estas circunstancias todavía deberán ser esclarecidas durante la investigación.
Un detalle que ahora adquiere relevancia es que Diego Armando había salido hacía aproximadamente un mes de un establecimiento penitenciario, donde permaneció varios años privado de la libertad. Los investigadores deberán determinar si su pasado tuvo alguna relación con el ataque o si el crimen obedeció a una situación diferente.
Aunque entre las hipótesis aparece una posible retaliación, todavía no existen elementos suficientes para dar por establecido el motivo. Tampoco se ha confirmado la identidad del atacante ni si actuó por cuenta propia.
Las cámaras de seguridad del sector podrían convertirse en piezas claves para reconstruir sus movimientos y establecer cómo llegó y por dónde escapó después de accionar el arma.