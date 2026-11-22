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Tres días después de llegar a las consolas, Grand Theft Auto VI ya tiene un lugar asegurado en la historia del entretenimiento. El juego de Rockstar Games, que salió a la venta el jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, acumula récords en ventas, en audiencia de transmisiones en vivo y en calificaciones de la crítica especializada.

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3.790 millones de dólares en un solo día

Según Take-Two Interactive, casa matriz de Rockstar, GTA VI generó 3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante su primer día, una cifra que la compañía presenta como un récord para el entretenimiento en cualquier formato y como el lanzamiento más grande de la historia. El dato corresponde a estimaciones propias de la empresa hasta el cierre del jueves e incluye las preventas.

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A eso se suman 32,5 millones de unidades vendidas antes del estreno, otro récord en todas las plataformas, de acuerdo con la compañía. Con esos números, el juego supera la recaudación total en taquilla de las películas más exitosas de Hollywood.

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La firma de análisis Sensor Tower había calculado el viernes en la mañana unos 2.360 millones de dólares en ingresos con cerca de 24,6 millones de unidades, por debajo de la cifra oficial que Rockstar publicó horas después. Antes del lanzamiento, analistas de Oppenheimer proyectaban unos 1.850 millones de dólares para los tres primeros días: la cifra oficial de la primera jornada ya duplica esa proyección.

Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar, agradeció la respuesta de los jugadores de todo el mundo y aseguró que el estudio entra en un nuevo capítulo con este lanzamiento.

Casi cinco veces el debut de GTA V

La comparación con su antecesor muestra la magnitud del fenómeno. GTA V, lanzado en 2013, facturó 800 millones de dólares en su primer día, vendió 11,21 millones de copias en sus primeras 24 horas y llegó a 1.000 millones de dólares en tres días. GTA VI casi quintuplicó ese debut en una sola jornada.

Récord histórico en Twitch: casi 8 millones de espectadores

El estreno también arrasó en las plataformas de streaming. Según Streams Charts, GTA VI alcanzó un pico de 7,91 millones de espectadores simultáneos sumando todas las plataformas en sus primeras 24 horas, el lanzamiento de videojuego más visto de la historia.

Twitch: 3,31 millones de espectadores simultáneos, el récord de la plataforma para un juego, por encima de League of Legends.

3,31 millones de espectadores simultáneos, el récord de la plataforma para un juego, por encima de League of Legends. YouTube: 3,22 millones.

3,22 millones. Kick: 1,50 millones.

El streamer español IlloJuan tuvo el pico individual más alto del primer día, con 562.000 espectadores. Y el interés no se ha apagado: este domingo la categoría de GTA VI en Twitch promediaba más de 700.000 espectadores, con picos superiores a 1,3 millones.

Parte de ese tráfico se trasladó a Twitch y Kick luego de que YouTube retirara transmisiones y enviara advertencias a creadores por escenas de desnudos y contenido sexual del juego.

99 en Metacritic: empatado con el mejor de la historia

La crítica también se rindió ante el título. GTA VI debutó con 99 sobre 100 en Metacritic, la misma nota de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), hasta ahora el juego mejor calificado del agregador. En la versión de PS5, las 150 reseñas registradas eran positivas, sin ninguna mixta ni negativa. Para comparar, GTA IV obtuvo 98, y GTA V y Red Dead Redemption 2 se quedaron en 97. La calificación de los usuarios aún no estaba habilitada.

Wall Street también celebra

Las acciones de Take-Two subieron más de 6 % el miércoles 18 de noviembre, cuando se conocieron las primeras reseñas, y cerraron en 216,61 dólares. El juego, cuyo presupuesto de producción se estima en más de 1.000 millones de dólares, llegó tras dos aplazamientos: primero estaba previsto para 2025 y luego para mayo de 2026.

No todo fue perfecto

La demanda pasó factura a PlayStation Network. El miércoles 18, horas antes del lanzamiento, usuarios de PS5 reportaron fallas para iniciar sesión y descargar el juego, y hubo nuevas interrupciones después de la medianoche, cuando el juego se desbloqueó en Estados Unidos.

Tampoco hay cifras oficiales de jugadores activos: ni Rockstar, ni Sony, ni Microsoft han publicado esos datos, y las estimaciones de terceros varían mucho entre sí. Rockstar tampoco ha revelado todavía el acumulado oficial de sus tres primeros días.

De qué trata GTA VI

Es la primera entrega nueva de la saga en 13 años. La historia sigue a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta salir adelante a través del crimen en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, que incluye a Vice City. La edición estándar cuesta 80 dólares y la Ultimate, 100 dólares. La versión para PC todavía no tiene fecha.