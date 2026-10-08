Murió Ana María Arango, recordada actriz de 'Francisco el matemático' y 'Vuelo secreto'

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El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ana María Arango Cardinal, reconocida actriz de televisión, cine y teatro, quien murió este jueves 8 de octubre a los 76 años. La artista, recordada por su participación en producciones que marcaron distintas épocas de la televisión nacional, construyó una trayectoria de más de cinco décadas y se consolidó como una de las intérpretes de amplia experiencia en la industria audiovisual del país.

La noticia de su fallecimiento fue conocida a través de publicaciones realizadas en redes sociales por personas cercanas, familiares y representantes de la actriz, quienes expresaron su tristeza por la pérdida. La información comenzó a circular durante la tarde de este jueves y fue confirmada por diferentes medios nacionales. Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre las causas de su muerte ni información completa relacionada con las ceremonias de despedida.

Ana María Arango nació el 3 de septiembre de 1950 en Bogotá y desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas. Aunque inicialmente se inclinó por el estudio de la antropología en la Universidad de los Andes, su vocación artística la llevó a vincularse con grupos de teatro universitario y posteriormente a ampliar su formación en México y Francia, países donde profundizó sus conocimientos de interpretación y expresión escénica. Esta preparación le permitió desarrollar una carrera que combinó el trabajo teatral con importantes oportunidades en la televisión y el cine colombiano.

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Una trayectoria marcada por producciones que hicieron historia

Uno de los papeles por los que fue ampliamente recordada llegó con la serie Vuelo secreto, producción en la que interpretó a María Elvira y que se convirtió en una de las comedias más reconocidas de la televisión colombiana durante los años noventa. Su trabajo también estuvo presente en La casa de las dos palmas, historia que reunió a destacados actores nacionales y que permanece entre las producciones más representativas de la televisión de aquella época.

Años después, la actriz participó en Francisco el matemático, donde interpretó a doña Matilde, uno de los personajes que hicieron parte de esta recordada serie juvenil. También integró el elenco de Hasta que la plata nos separe, una de las telenovelas colombianas con mayor reconocimiento, y de La Pola, producción histórica que recreó acontecimientos relacionados con la independencia de Colombia.

Su presencia en la pantalla chica continuó con actuaciones en novelas y series como Bermúdez, Las noches de Luciana, La mujer del presidente, Un bandido honrado y La nieta elegida. A lo largo de su carrera interpretó personajes de diferentes características, desde papeles dramáticos hasta participaciones en historias de comedia, demostrando su capacidad para adaptarse a distintos formatos y propuestas televisivas.

El cine y el teatro también hicieron parte de su legado

Además de su extensa trayectoria televisiva, Ana María Arango participó en películas colombianas como La pena máxima, Retratos en un mar de mentiras y Esto huele mal. Su trabajo cinematográfico le permitió explorar personajes alejados de los formatos tradicionales de la televisión y mantener una presencia constante en diferentes proyectos audiovisuales nacionales.

El teatro ocupó un lugar fundamental en su vida profesional, pues fue precisamente sobre los escenarios donde comenzó a construir su formación artística. Durante décadas participó en montajes y propuestas escénicas que complementaron su experiencia como intérprete, convirtiendo las tablas en uno de los espacios más importantes para el desarrollo de su carrera.

Incluso en los últimos años, la actriz continuó vinculada a producciones audiovisuales. Entre sus trabajos más recientes figuraron Quiero que me mantengan, de 2024, y la serie Estado de fuga 1986, estrenada en 2025, lo que demuestra que su actividad profesional se mantuvo vigente después de varias décadas de trabajo.

La partida de Ana María Arango representa una pérdida para el sector artístico colombiano, especialmente para quienes siguieron su carrera a través de novelas, series y películas que hicieron parte de la historia de la televisión nacional. Su nombre queda asociado a una generación de intérpretes que contribuyó al desarrollo de la industria audiovisual del país y cuyas actuaciones permanecerán en la memoria de los televidentes.

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