Aldair Quintana vuelve a la Selección Colombia para los amistosos ante Chile

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El arquero tolimense Aldair Quintana, recordado en Santander por darle al Atlético Bucaramanga la primera estrella de su historia, volvió a aparecer en la lista de la Selección Colombia. El técnico Néstor Lorenzo lo incluyó este viernes 6 de noviembre entre los 26 convocados para la doble fecha de amistosos internacionales frente a Chile, con la que la Tricolor cerrará su calendario de 2026.

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Quintana, hoy en Independiente del Valle de Ecuador, compartirá la nómina de porteros con Camilo Vargas (Atlas, México) y Devis Vásquez (AS Roma, Italia). En esta ocasión no fueron tenidos en cuenta Álvaro Montero ni Kevin Mier.

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Segunda convocatoria consecutiva y un debut que tardó siete años

El llamado confirma la confianza del cuerpo técnico en el guardameta de 32 años. En septiembre, Lorenzo ya lo había citado para la fecha FIFA de septiembre-octubre, y el 2 de octubre Quintana cumplió por fin el sueño de debutar con la Selección absoluta: fue titular en el amistoso ante Paraguay, disputado en Estados Unidos. Aunque Colombia cayó 1-0 y el arquero sufrió un fuerte golpe en la cabeza que requirió cinco puntos de sutura, decidió seguir en la cancha.

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Ese estreno puso fin a una larga espera. Su primera citación llegó en 2019, para un amistoso contra Brasil, y en 2021 hizo parte del grupo que terminó tercero en la Copa América de Brasil, pero durante años no había podido sumar minutos con la camiseta nacional.

Ídolo del Leopardo

En Bucaramanga, Quintana dejó una huella imborrable. Llegó en 2024 y en la final del Torneo Apertura de ese año, ante Independiente Santa Fe en El Campín, atajó dos penales en la definición que le dio al club su primer título de liga en 75 años. En 2025 recibió el reconocimiento de la Dimayor como el arquero con más vallas invictas de la temporada.

Se despidió del club en marzo de 2026 tras 120 partidos, 54 de ellos sin recibir goles y 11 penales atajados, para dar el salto al fútbol ecuatoriano. Con Independiente del Valle ya ganó la Supercopa de Ecuador, llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y actualmente pelea por el título de la LigaPro.

En la lista de Lorenzo también aparece por primera vez el delantero Daniel Mosquera, del Hellas Verona, otro de los campeones con el Atlético Bucaramanga, por lo que la afición santandereana tendrá doble motivo para seguir a la Selección.

Agenda de la Selección Colombia

La concentración comenzará el sábado 7 de noviembre en Cali. Estos son los compromisos:

Viernes 13 de noviembre: Colombia vs. Chile, estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. Hora: 7:00 p. m.

Colombia vs. Chile, estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. Hora: 7:00 p. m. Martes 17 de noviembre: Chile vs. Colombia, Estadio Nacional, Santiago de Chile. Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia).

La convocatoria tiene como principales ausencias a Luis Díaz y Richard Ríos, quienes presentan molestias físicas. Entre las novedades figuran los primeros llamados de Juan Arizala, Camilo Mena y el propio Mosquera, además de los regresos de Camilo Vargas, Jefferson Lerma, Juan Cabal y Nelson Deossa.