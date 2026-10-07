Murió Piero, el inolvidable intérprete de “Mi viejo”, a los 81 años

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La música latinoamericana está de luto. Piero Antonio Franco de Benedictis, conocido simplemente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en Buenos Aires, Argentina, después de permanecer internado durante los últimos días en el Hospital Italiano.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento. La noticia comenzó a conocerse durante la jornada a través de sus canales oficiales y rápidamente generó mensajes de despedida de seguidores que durante décadas acompañaron una carrera que trascendió fronteras.

Una voz que marcó a varias generaciones

Piero nació el 19 de abril de 1945 en Italia y llegó siendo niño a Argentina, país donde desarrolló buena parte de su carrera artística. Su trayectoria comenzó durante la década de 1960 y su gran reconocimiento internacional llegó con canciones que mezclaban sensibilidad, historias cotidianas y, posteriormente, mensajes sociales.

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Su nombre quedó ligado especialmente a “Mi viejo”, canción publicada en 1969 que se convirtió en uno de los temas dedicados a los padres más reconocidos de la música en español. La letra fue escrita por José Tcherkaski y la melodía fue compuesta e interpretada por Piero.

A partir de allí llegaron canciones como “Juan Boliche”, “Pedro Nadie”, “Tengo la piel cansada de la tarde”, “Llegando, llegaste”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y otras composiciones que consolidaron su presencia en América Latina.

En 1969 ganó el Festival de la Canción de Buenos Aires y un año después obtuvo reconocimiento internacional en el Festival de Río de Janeiro con “Pedro Nadie”. A lo largo de su carrera publicó más de 25 discos y realizó miles de conciertos.

De la balada a la canción social

La obra de Piero no se limitó a las canciones románticas. Durante la década de 1970 su repertorio comenzó a incorporar letras de contenido social y político, especialmente con producciones como “Coplas de mi país” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Su música abordó temas relacionados con la desigualdad, la vida cotidiana y los conflictos sociales de América Latina, una faceta que también lo convirtió en una figura reconocida dentro de la denominada canción de protesta.

Durante los años de mayor tensión política en Argentina sufrió censura y posteriormente vivió un periodo de exilio en España. Con el regreso de la democracia retomó su actividad artística en territorio argentino y continuó publicando nueva música.

Piero y su estrecha relación con Colombia

Colombia ocupó un lugar especial dentro de la historia personal y profesional del artista. Piero desarrolló una profunda relación con el país a lo largo de sus numerosas presentaciones y llegó a recibir la nacionalidad colombiana en 1996, reconocimiento destacado dentro de su trayectoria.

Durante décadas visitó ciudades colombianas y sus canciones tuvieron una amplia difusión en emisoras y hogares del país. “Mi viejo”, particularmente, se convirtió en una pieza habitual durante celebraciones familiares y fechas como el Día del Padre.

En entrevistas concedidas en Colombia, Piero habló en diferentes oportunidades sobre su relación con América Latina, su historia familiar y el vínculo que construyó con el público colombiano durante décadas de presentaciones.

El legado de “Mi viejo”

Aunque su repertorio fue amplio, “Mi viejo” terminó convirtiéndose en la canción más representativa de su carrera. Publicada dentro de su álbum debut de 1969, la composición trascendió generaciones y fue interpretada posteriormente por numerosos artistas.

La Fundación Konex señala que la canción llegó a tener cientos de versiones y que Piero realizó más de 4.000 conciertos durante su trayectoria profesional. En 1985 recibió además el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la categoría de baladista.

Con la muerte de Piero se despide una de las voces más reconocibles de la canción popular latinoamericana, pero permanecen composiciones que durante más de cinco décadas hicieron parte de la memoria sentimental y social de millones de personas.