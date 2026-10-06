Entretenimiento

Los K Ramones estrenan "Mi única princesa", una canción carranguera para dedicar al amor verdadero

La agrupación santandereana, oriunda de Villanueva, presentó el tema que hace parte de su proyecto "Desde la terraza".

Publicado · Actualizado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Los K Ramones cantando en vivo en la carátula de la canción Mi única princesa, del proyecto Desde la terraza
Carátula de "Mi única princesa", de Los K Ramones. Foto: cortesía Los K Ramones.
Ver el video en el reproductor principalPágina optimizada para reproducción y búsqueda de videos.

Hay noches que pasan sin dejar huella y otras que se quedan para siempre. De esa idea nace "Mi única princesa", el nuevo sencillo de Los K Ramones, la agrupación santandereana que se ha propuesto llevar la música campesina y carranguera a las nuevas generaciones.

El tema fue lanzado el pasado 30 de septiembre a las 6:00 p. m. y ya está disponible en plataformas digitales. Hace parte de su proyecto "Desde la terraza", una propuesta grabada en vivo que muestra al grupo en su faceta más cercana con el público.

Una canción para dedicar

Según la agrupación, la canción retrata una noche llena de amor, detalles y confianza: ese momento en que dos personas dejan atrás los miedos y se dejan llevar por lo que sienten. Es un tema pensado para dedicar y para recordarle a alguien especial que ocupa un lugar único en el corazón.

Publicidad

"Para mí eres y serás mi única princesa".

Con esa frase, que resume el espíritu de la canción, Los K Ramones invitan a sus seguidores a responder una pregunta: ¿a quién le dedicarían esta canción?

Así se hizo "Mi única princesa"

  • Autor: Miguel Soto
  • Producción: Los K Ramones y Jorge Andrés Basto Anaya
  • Arreglos: Esaú Sepúlveda Jiménez, Diego Santos Rodríguez y Hermógenes Guevara Delgado
  • Video: Clapper Productora

La nueva ola de la carranga

Los K Ramones son originarios de Villanueva, Santander, y se conformaron en 2014. El grupo lo integran Esaú Sepúlveda, en la voz, Diego Santos y Hermógenes Guevara, quienes se han ganado un espacio con una carranga renovada que mezcla la tradición campesina con un sonido fresco y juvenil.

Entre sus temas más conocidos está "Baila carranga", y uno de sus propósitos, como ellos mismos lo han dicho, es promover el folclor y ayudar a que los jóvenes valoren sus raíces e identidad.

Con "Mi única princesa", los santandereanos le apuestan ahora al lado más romántico del género, con una canción que promete sonar en serenatas, fiestas y reuniones familiares.




Lea también

Retrato de la cantante colombiana Karol G Entretenimiento Drake sorprendió a Karol G en su concierto de Houston y cantaron juntos “Ahí” por primera vez en vivo Linda Caicedo con la camiseta de la Selección Colombia en un partido Entretenimiento Linda Caicedo sorprendió a Shakira en Madrid y le regaló una camiseta de la Selección Colombia Imagen de referencia con notas musicales, un corazón y el nombre de la canción Sitaku de Greeicy y Mike Bahía Entretenimiento Greeicy y Mike Bahía mostraron por primera vez el rostro de su hijo Kai en «Sitaku» Marco Antonio Solís hará cantar a Bucaramanga: estos son los precios de las boletas Entretenimiento Marco Antonio Solís hará cantar a Bucaramanga: estos son los precios de las boletas

Noticias relacionadas:

carranga Desde la terraza Los K Ramones Mi única princesa música carranguera
Publicado por:
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp
¿Quiere ver primero nuestras noticias en Google? Agréguenos como fuente preferida en Google