Los K Ramones estrenan "Mi única princesa", una canción carranguera para dedicar al amor verdadero

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Hay noches que pasan sin dejar huella y otras que se quedan para siempre. De esa idea nace "Mi única princesa", el nuevo sencillo de Los K Ramones, la agrupación santandereana que se ha propuesto llevar la música campesina y carranguera a las nuevas generaciones.

El tema fue lanzado el pasado 30 de septiembre a las 6:00 p. m. y ya está disponible en plataformas digitales. Hace parte de su proyecto "Desde la terraza", una propuesta grabada en vivo que muestra al grupo en su faceta más cercana con el público.

Una canción para dedicar

Según la agrupación, la canción retrata una noche llena de amor, detalles y confianza: ese momento en que dos personas dejan atrás los miedos y se dejan llevar por lo que sienten. Es un tema pensado para dedicar y para recordarle a alguien especial que ocupa un lugar único en el corazón.

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"Para mí eres y serás mi única princesa".

Con esa frase, que resume el espíritu de la canción, Los K Ramones invitan a sus seguidores a responder una pregunta: ¿a quién le dedicarían esta canción?

Así se hizo "Mi única princesa"

Autor: Miguel Soto

Miguel Soto Producción: Los K Ramones y Jorge Andrés Basto Anaya

Los K Ramones y Jorge Andrés Basto Anaya Arreglos: Esaú Sepúlveda Jiménez, Diego Santos Rodríguez y Hermógenes Guevara Delgado

Esaú Sepúlveda Jiménez, Diego Santos Rodríguez y Hermógenes Guevara Delgado Video: Clapper Productora

La nueva ola de la carranga

Los K Ramones son originarios de Villanueva, Santander, y se conformaron en 2014. El grupo lo integran Esaú Sepúlveda, en la voz, Diego Santos y Hermógenes Guevara, quienes se han ganado un espacio con una carranga renovada que mezcla la tradición campesina con un sonido fresco y juvenil.

Entre sus temas más conocidos está "Baila carranga", y uno de sus propósitos, como ellos mismos lo han dicho, es promover el folclor y ayudar a que los jóvenes valoren sus raíces e identidad.

Con "Mi única princesa", los santandereanos le apuestan ahora al lado más romántico del género, con una canción que promete sonar en serenatas, fiestas y reuniones familiares.











