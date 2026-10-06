Murió a los 92 años Víctor Hugo Ayala, la voz del bolero y del Himno Nacional completo de Colombia

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Colombia despide a una de las voces más reconocidas de su música romántica. Víctor Hugo Ayala Caro, cantante lírico y bolerista, murió este martes 6 de octubre de 2026 a los 92 años, según confirmaron medios nacionales y personas cercanas al mundo musical del país.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento, y su familia no ha emitido un pronunciamiento público sobre los detalles de las exequias.

De dibujante de la Armada a voz consagrada

Ayala nació en Bogotá el 13 de junio de 1934. Estudió en el Liceo Camilo Torres y cursó varios semestres de arquitectura, mientras trabajaba como dibujante técnico en la Armada Nacional. Fue precisamente allí donde su talento salió a la luz: lo invitaron a interpretar el himno de la institución en Cartagena, experiencia que marcó el comienzo de su vida artística.

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A mediados de los años 50 se abrió camino en la radio, a través de emisoras como La Voz de Colombia y Nueva Granada, donde ganó un concurso de aficionados. Luego llegó a la Radio Militar y más tarde fue fichado por el sello Sonolux, con el que construyó buena parte de su carrera.

Cinco décadas de boleros

Durante más de cincuenta años de trayectoria grabó cerca de 48 álbumes y dejó interpretaciones que siguen sonando en la memoria de varias generaciones, entre ellas:

"Camino verde"

"Si te vuelvo a besar"

"La quiero porque la quiero"

"Amor de mis amores"

Su voz también fue habitual en espacios como "Donde nacen las canciones", de RCN Radio, y en "El Show de las Estrellas" de Jorge Barón. En 2013 recibió un homenaje en Cali por su aporte a la música colombiana.

El intérprete de las once estrofas del Himno

Más allá del bolero, el nombre de Víctor Hugo Ayala quedó ligado para siempre al Himno Nacional de Colombia. Fue el encargado de grabar sus once estrofas completas, una versión poco común, ya que en los actos oficiales normalmente solo se canta el coro y la primera estrofa. Durante años, esa interpretación acompañó las transmisiones televisivas de fin de año y se convirtió en un recuerdo entrañable para muchos colombianos.

Con su partida, la música romántica del país pierde a uno de sus grandes exponentes, cuyo legado permanece en sus grabaciones y en la historia de la radio y la televisión nacional.