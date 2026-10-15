Murió Germán Quintero, recordado actor de ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Escobar, el patrón del mal’

Entretenimiento

La televisión colombiana está de luto por el fallecimiento del reconocido actor Germán Quintero Laverde, quien murió este jueves 15 de octubre de 2026, a los 72 años, en Bogotá. El artista, recordado por su participación en producciones como Pasión de gavilanes 2 y Escobar, el patrón del mal, dedicó más de cuatro décadas de su vida a la actuación, dejando una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

La noticia fue conocida durante las primeras horas de este jueves y confirmada por fuentes cercanas a su familia. Según los reportes iniciales, Quintero habría fallecido como consecuencia de complicaciones de salud, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un diagnóstico médico específico que permita establecer las causas exactas de su muerte.

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Una de las primeras despedidas públicas llegó por parte de su sobrina, Alejandra Quintero Sinisterra, quien compartió varias fotografías del artista acompañadas de un sentido mensaje en sus redes sociales. La publicación comenzó a circular entre seguidores y personas vinculadas al mundo del entretenimiento, que recordaron algunos de los personajes más representativos de su carrera.

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Una vida dedicada a la actuación

Germán Quintero nació en Bogotá y desarrolló una carrera artística que comenzó a consolidarse en la televisión colombiana durante la década de los ochenta. Su participación en la serie El Bogotazo, estrenada en 1984, marcó una de sus primeras apariciones en la pantalla, antes de convertirse en un rostro habitual de producciones nacionales.

Uno de sus trabajos más recordados fue la interpretación del periodista Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal, producción estrenada en 2012. También alcanzó reconocimiento entre nuevas generaciones de televidentes cuando interpretó a don Martín Acevedo en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, personaje que anteriormente había sido representado por el actor Jorge Cao.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como Pecados capitales, La saga, negocio de familia, El cartel de los sapos, Montecristo, Chepe Fortuna y Rojo carmesí. Su trabajo se extendió al cine, donde formó parte de películas como La milagrosa, Gente de bien y Sin mover los labios.

Quintero era hermano de la actriz Talú Quintero, recordada por interpretar a Margarita Sáenz, madre de Armando Mendoza, en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea.

Su fallecimiento ha generado mensajes de condolencias entre quienes siguieron su trayectoria artística. Germán Quintero deja un amplio legado de personajes que hicieron parte de distintas épocas de la televisión colombiana y que permanecen en la memoria de los espectadores.