Margarita Rosa de Francisco mostró su cambio tras un procedimiento de rejuvenecimiento facial

Entretenimiento

La actriz, cantante, presentadora y escritora Margarita Rosa de Francisco, de 61 años, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram los resultados de un procedimiento estético de rejuvenecimiento en el rostro y el cuello.

¿En qué consistió el procedimiento?

De acuerdo con la explicación de su especialista, se trató de una cirugía de plano profundo para reposicionar los tejidos, combinada con un trabajo en los planos intermedio y superficial. El objetivo fue suavizar líneas de expresión, retirar el exceso de piel y reposicionar músculos y ligamentos.

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Lluvia de mensajes

Las fotos generaron una ola de comentarios positivos. Entre ellos se destacó el de la cantante Greeicy Rendón, quien escribió: “Hermosa desde siempre y por siempre”. Otros seguidores la describieron como “divina” e “inspiradora”, y muchos coincidieron en que lo más importante es que ella se sienta bien.

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Una figura de la televisión colombiana

Recordada por papeles icónicos en la televisión nacional, como el de Gaviota en Café con aroma de mujer, Margarita Rosa se ha caracterizado por hablar con franqueza en redes sociales sobre temas personales, políticos y culturales.