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iGol al minuto uno! Batalla aprovecha un error de la defensa y Bucaramanga golpea de entrada a Once Caldas

Apenas sonó el pitazo inicial, el equipo leopardo encontró mal parada la zaga local y abrió el marcador en el Palogrande, en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

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Marcador Atlético Bucaramanga 2-0 Once Caldas, Liga BetPlay II-2026, fecha 12, estadio Palogrande
Bucaramanga 2-0 Once Caldas: goles de Batalla (1') y Fabri Castro (11') en el Palogrande. Gráfico: Lo Que Pasa en Colombia.

ACTUALIZACIÓN, MINUTO 11: ¡Otro gol del Bucaramanga! Fabri Castro volvió a vencer al arquero Camargo al minuto 11 y el equipo leopardo ya gana 2-0 a Once Caldas en el Palogrande.

El Atlético Bucaramanga no perdió tiempo en Manizales. Recién arrancado el partido ante Once Caldas, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, el conjunto santandereano se fue arriba en el marcador al minuto uno.

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La jugada nació de un descuido en la defensa del Once Caldas. La marca no alcanzó a hacer el relevo y dejó mal parada a la zaga. Batalla aprovechó el espacio, quedó de frente al arquero Camargo y definió sin dejarle opción.

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Diez minutos después apareció Fabri Castro para ampliar la ventaja visitante y complicar aún más al local.

Los goles tempraneros le dan al Bucaramanga una ventaja clave en su pelea por los puestos de clasificación y por los cupos internacionales de la reclasificación. Once Caldas tendrá que reaccionar rápido ante un rival que salió a imponer condiciones desde el primer segundo.

En desarrollo…

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