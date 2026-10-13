Bucaramanga empató 1-1 con Águilas Doradas en el Montanini y sigue invicto en la Liga BetPlay

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El Atlético Bucaramanga no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Águilas Doradas este martes 13 de octubre de 2026 en el estadio Américo Montanini, en el partido pendiente de la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026.

El equipo dirigido por Peirano se fue al descanso con el marcador a favor gracias a un gol de Fabry Castro al minuto 35. Sin embargo, cuando el partido parecía cerrado, Águilas Doradas encontró el empate desde el punto penal en el tiempo de reposición, según el reporte de El Deportivo.

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Un punto que mantiene el invicto

Con el empate, Bucaramanga llegó a 24 puntos y conservó su condición de equipo invicto en el semestre, una racha que ha sido clave para meterse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Según El Deportivo, el conjunto santandereano quedó en la tercera posición, con diferencia de gol de +10.

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Águilas Doradas, por su parte, sumó un punto valioso como visitante y llegó a 16 unidades, aunque sigue fuera del grupo de los ocho.

Así llegaban los dos equipos

Bucaramanga llegó a este compromiso con 23 puntos en 11 partidos, producto de seis victorias y cinco empates, con 20 goles a favor y 10 en contra, de acuerdo con Vanguardia. Con el resultado de este martes, el equipo suma ahora seis triunfos y seis empates en 12 jornadas, con 21 goles anotados y 11 recibidos.

Antes del partido, América de Cali lideraba la tabla con 27 puntos, por lo que un triunfo le habría permitido a Bucaramanga acercarse a la cima. Con el empate, el conjunto santandereano quedó a tres puntos de la cifra que tenía el líder antes de esta jornada.

La convocatoria de Peirano

Para este duelo, el cuerpo técnico citó a 20 jugadores, entre ellos los arqueros Christopher Fiermarín y Diego Novoa, los defensores José Ortiz, Aldair Gutiérrez y Carlos Romaña, los volantes Fabry Castro, Fabián Sambueza y Leonardo Flores, y los delanteros Luciano Pons y Brandon Caicedo.

Las bajas del 'leopardo'

Para este compromiso, Bucaramanga no contó con José García, expulsado en la fecha anterior ante Junior, ni con Freddy Hinestroza, quien también estaba suspendido.

¿Qué sigue?

El equipo santandereano deberá recuperarse rápidamente para seguir sumando en la recta final del todos contra todos, en la que los ocho primeros clasifican a los cuadrangulares semifinales.