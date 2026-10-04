Con uno menos, Bucaramanga venció 3-1 a Junior y sigue invicto: Novoa le atajó un penal a Muriel

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El Atlético Bucaramanga sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026. Este domingo 4 de octubre venció 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Américo Montanini, por la fecha 13, en un partido que jugó con un hombre menos desde el minuto 21.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Peirano llega a 23 puntos y mantiene su condición de único invicto del campeonato.

Autogol, expulsión y empate

El Leopardo se puso en ventaja muy temprano: al minuto 6, el defensor de Junior Pablo Ortiz desvió el balón hacia su propio arco para el 1-0.

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Al minuto 21, una falta de José García sobre Jesús Rivas dentro del área le costó la tarjeta roja al defensor local y significó penal para el visitante. Luis Fernando Muriel lo cambió por gol al minuto 24 para el 1-1.

Hinestroza y Batalla, en cuatro minutos

Pese a la inferioridad numérica, Bucaramanga reaccionó de inmediato. Al minuto 32, Fredy Hinestroza, con pasado en Junior, marcó el 2-1. Cuatro minutos después, al 36, Emerson Batalla, a pase del propio Hinestroza, puso el 3-1 con el que se fueron al descanso.

Novoa le atajó el segundo penal a Muriel

En el segundo tiempo, Junior tuvo otra opción desde los doce pasos. Al minuto 63, Luis Fernando Muriel volvió a cobrar, esta vez con un remate bajo, y el arquero Diego Novoa se lanzó a su izquierda para atajarlo y sostener la ventaja.

Junior movió su banca al minuto 69 y Bucaramanga hizo dos cambios al 82, con los ingresos de Aldair Gutiérrez y Omar Albornoz. El marcador no se movió más y el partido terminó tras cuatro minutos de reposición.

Alineaciones

Atlético Bucaramanga (DT Pablo Peirano): Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Emerson Batalla.

Junior (DT Sebastián Viera): Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Celis, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Déiber Caicedo.

Junior, que llegó a Bucaramanga en la parte baja de la tabla con 9 puntos, sigue complicado en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares.