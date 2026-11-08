Bucaramanga visita a Jaguares: ganar en Montería para no depender de otros resultados

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Atlético Bucaramanga tiene este domingo 8 de noviembre un partido que le puede ahorrar la tarea de mirar otras canchas. Desde las 4:05 p. m., en el estadio Jaraguay de Montería, visitará a Jaguares de Córdoba por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, con la opción de cerrar cualquier duda sobre su lugar entre los ocho y de seguir sumando en la pelea por un cupo internacional.

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Por qué los tres puntos valen tanto

El equipo de Pablo Peirano llega cuarto con 29 puntos, producto de siete victorias, ocho empates y dos derrotas, y una diferencia de gol de +9. En la práctica está adentro de los cuadrangulares y varios medios ya lo cuentan como clasificado. Sin embargo, la tabla todavía deja abierto un escenario remoto: si perdiera sus dos últimos compromisos y a sus perseguidores se les dieran todos los resultados, hasta ocho equipos podrían terminar por encima.

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Una victoria en Montería borra esas cuentas. Esto es lo que cambiaría:

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Clasificación sin calculadora. Con 32 puntos, ya no habría forma de que ocho clubes lo superen.

Con 32 puntos, ya no habría forma de que ocho clubes lo superen. El cuarto lugar en sus manos. Santa Fe, con 28, juega antes (2:00 p. m.) frente a Pasto, y Millonarios, con 27, visita a Tolima a las 6:10 p. m. Si el Leopardo gana, seguirá por encima de ambos y de Medellín (29) al cierre de la jornada, sin importar lo que ellos hagan. Si no gana, un triunfo de Santa Fe lo sacaría de esa casilla.

Santa Fe, con 28, juega antes (2:00 p. m.) frente a Pasto, y Millonarios, con 27, visita a Tolima a las 6:10 p. m. Si el Leopardo gana, seguirá por encima de ambos y de Medellín (29) al cierre de la jornada, sin importar lo que ellos hagan. Si no gana, un triunfo de Santa Fe lo sacaría de esa casilla. Reclasificación. Bucaramanga es décimo en la tabla del año con 52 puntos y llegaría a 55, los mismos de Medellín. Hoy los tres cupos a la Copa Sudamericana que entrega esa tabla están en manos de Santa Fe, Deportivo Cali y Once Caldas, este último con 61 unidades, de modo que el margen para ceder puntos es mínimo. La sumatoria continúa durante los cuadrangulares y la final.

Bucaramanga es décimo en la tabla del año con 52 puntos y llegaría a 55, los mismos de Medellín. Hoy los tres cupos a la Copa Sudamericana que entrega esa tabla están en manos de Santa Fe, Deportivo Cali y Once Caldas, este último con 61 unidades, de modo que el margen para ceder puntos es mínimo. La sumatoria continúa durante los cuadrangulares y la final. Un cierre más tranquilo. Después de Montería solo le quedará recibir a Fortaleza, último de la tabla, en la fecha final.

Peirano descartó guardar jugadores pese a la buena posición del equipo. Su argumento es que el plantel necesita ritmo de competencia para las finales: “voy a hacer todo lo posible para ganar estos dos partidos”, afirmó en la previa.

Las bajas del Leopardo

El técnico uruguayo no podrá contar con tres jugadores que venían siendo titulares, y el departamento médico también sigue la evolución de dos arqueros:

Luciano Pons (delantero): suspendido una fecha por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Es la ausencia más sensible, pues comparte con Emerson Batalla la cuota goleadora del equipo, con ocho tantos cada uno.

suspendido una fecha por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Es la ausencia más sensible, pues comparte con Emerson Batalla la cuota goleadora del equipo, con ocho tantos cada uno. Nilson Castrillón (lateral): esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral, sufrido contra Atlético Nacional. Peirano estimó cerca de una semana de recuperación.

esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral, sufrido contra Atlético Nacional. Peirano estimó cerca de una semana de recuperación. Fabry Castro (mediocampista): distensión muscular leve en el gemelo de la pierna derecha. Estaría alrededor de 12 días fuera.

distensión muscular leve en el gemelo de la pierna derecha. Estaría alrededor de 12 días fuera. Diego Novoa (arquero): desgarro en el glúteo medio izquierdo; ya trabaja en la fase de readaptación deportiva.

desgarro en el glúteo medio izquierdo; ya trabaja en la fase de readaptación deportiva. Luis Mateus (arquero): desgarro grado I del recto femoral derecho; sigue un programa individual de fisioterapia.

El club no ha fijado fechas definitivas de regreso para los lesionados.

Fiermarín jugará en Montería y viajará a Uruguay

Cristopher Fiermarín, convocado por Diego Forlán a la selección de Uruguay para la Fecha FIFA de noviembre, estará en el arco ante Jaguares. Una vez termine el partido en Montería viajará para sumarse a la concentración de la Celeste, que enfrentará a Argentina el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y a República Dominicana el martes 17 en Maldonado.

Su salida abre un interrogante para el cierre del semestre. El guardameta no estará ante Fortaleza y podría perderse también la primera fecha de los cuadrangulares. Con Novoa y Mateus en recuperación, una de las alternativas es Andrés Felipe Gómez Suárez, arquero de 19 años que aún no debuta como profesional. Fiermarín suma 14 partidos en el semestre, con cinco triunfos, ocho empates y una derrota.

Así formaría Bucaramanga

La probable nómina titular tendría a Cristopher Fiermarín en el arco; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, José Ortiz y José García o Freddy Hinestroza en la defensa; Félix Charrupí, Leonardo Flores y Aldair Zárate en el mediocampo, y Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Brandon Caicedo en el ataque.

Un rival ya descendido, pero con cuentas pendientes

Jaguares es penúltimo con 13 puntos y una diferencia de gol de -14, y su descenso a la Primera B quedó confirmado tras caer 2-0 con Deportivo Pasto. De sus últimos cinco partidos solo ganó uno. Aun así, en el duelo más reciente entre ambos, jugado en abril en el Américo Montanini, el equipo cordobés rescató un empate 2-2 sobre el final. De acuerdo con Metropolitano, el compromiso se disputará a puerta cerrada como medida preventiva de las autoridades.

Datos del partido