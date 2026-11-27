Huila

Lo que comenzó como una angustiosa búsqueda terminó en una dolorosa noticia para una familia del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. Karla Valentina Trujillo Paz, de 20 años, fue encontrada sin vida luego de que sus allegados perdieran todo contacto con ella.

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La joven había salido de su vivienda sobre las 10:00 de la mañana del martes 24 de noviembre. Desde entonces, sus familiares desconocían su paradero, situación que motivó una búsqueda en diferentes sectores de la zona rural del municipio.

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Con el paso de las horas, habitantes de la vereda Charco del Oso se sumaron a las labores de búsqueda, con la esperanza de encontrar a Karla Valentina y reunirla nuevamente con sus seres queridos.

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Sin embargo, la búsqueda tuvo un doloroso desenlace cuando residentes del sector localizaron el cuerpo de la joven en inmediaciones de una quebrada, dentro de los terrenos de la finca El Mirador.

Tras conocerse el hallazgo, unidades de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar, donde adelantaron la inspección técnica y recolectaron elementos materiales probatorios que podrían contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Durante las diligencias, los investigadores habrían encontrado un elemento que fue incorporado al proceso investigativo. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su relación con el fallecimiento de la joven.

El cuerpo de Karla Valentina fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los especialistas deberán establecer las causas y circunstancias de su muerte.