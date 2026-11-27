Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la mañana de este viernes 27 de noviembre en Bucaramanga. Un hombre fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en inmediaciones de la cancha de tierra del barrio Estoraques, en el sector de las gradas.

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La víctima fue identificada como Estiven Alfonso Prada Marín, de 34 años, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza durante el ataque, registrado aproximadamente a las 11:00 de la mañana.

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De acuerdo con las primeras versiones entregadas por una familiar de la víctima, un sujeto encapuchado habría sido el responsable de perpetrar el ataque. Tras lo ocurrido, Prada Marín fue trasladado a un centro asistencial, donde, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Una vez conocido el hecho, uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga desplegaron un operativo de búsqueda y activaron un plan candado en el sector, con el propósito de localizar a los responsables de esta acción criminal.

Las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer las circunstancias que rodearon este homicidio, así como establecer la identidad del atacante y determinar si otras personas participaron en el crimen.

Unidades del cuerpo de investigacion CTI se encargaron de realizar la inspeccion tecnica al lugar recoleccion de pruebas y material probatorio.