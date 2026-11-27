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Tras dos de las seis fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, el Atlético Bucaramanga apenas ha sumado un punto de seis posibles. El empate 2-2 ante América de Cali en casa y la caída 4-1 frente a Millonarios en Bogotá dejaron al Leopardo en el fondo del Grupo B, pero con 12 puntos todavía en juego la pelea por la final sigue abierta.

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Las matemáticas son claras: si gana los cuatro partidos que le quedan, el equipo de Pablo Peirano puede llegar a un máximo de 13 puntos. Solo el primero de cada grupo avanza a la final, así que el margen de error es mínimo.

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Así está el Grupo B

América de Cali: 4 puntos

4 puntos Millonarios: 4 puntos

4 puntos Deportivo Cali: 1 punto

1 punto Atlético Bucaramanga: 1 punto

La tercera fecha incluye además el choque entre los dos líderes, Millonarios y América, en El Campín. Ese resultado también le interesa al Bucaramanga: un empate frenaría a ambos punteros, mientras que un ganador se escaparía a siete unidades.

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El calendario que le queda al Bucaramanga

Fecha 3: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga (Palmaseca)

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga (Palmaseca) Fecha 4: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali (Américo Montanini)

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali (Américo Montanini) Fecha 5: Atlético Bucaramanga vs. Millonarios (Américo Montanini)

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios (Américo Montanini) Fecha 6: América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

El orden de los partidos le da al Leopardo una ventaja: después de visitar Palmira jugará dos partidos seguidos en el estadio Américo Montanini, donde su hinchada puede ser determinante en el tramo decisivo.

El doble cruce con el Cali, la clave

Bucaramanga enfrentará al Deportivo Cali en dos fechas consecutivas, ida en Palmaseca y vuelta en la capital santandereana. Son seis puntos directos ante un rival que está igualado en la tabla y que, por eso mismo, también necesita ganar.

El reto no es menor: el conjunto azucarero no pierde contra Bucaramanga en sus últimos cinco partidos de liga, y en la fase regular de este semestre los dos igualaron 1-1 en un juego que terminó con polémica entre los técnicos.

Los escenarios del Leopardo

Si gana en Palmaseca: llegaría a 4 puntos y con opción de seguir sumando en casa ante el mismo rival. Su techo seguiría siendo de 13 puntos.

llegaría a 4 puntos y con opción de seguir sumando en casa ante el mismo rival. Su techo seguiría siendo de 13 puntos. Si empata: quedaría con 2 puntos y un máximo posible de 11, obligado a ganar casi todo lo que resta.

quedaría con 2 puntos y un máximo posible de 11, obligado a ganar casi todo lo que resta. Si pierde: se quedaría con 1 punto y un techo de 10, dependiendo además de que los líderes dejen puntos en el camino.

Más allá de la final: la reclasificación

Cada punto también cuenta en la tabla de reclasificación, que entrega cupos a torneos internacionales de 2027. Bucaramanga es décimo con 59 puntos, en una zona apretada en la que el Deportivo Cali (63), Once Caldas (63), Independiente Medellín (61) y Millonarios (60) están muy cerca.

Para revertir la situación, Peirano confía en el peso ofensivo de Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons, los nombres llamados a cambiarle la cara al equipo en la segunda mitad de los cuadrangulares.