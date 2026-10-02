Wilson y Elizabeth, pareja de esposos, fueron asesinados mientras iban en su vehículo

Colombia

Un doble homicidio generó conmoción en el sur del Magdalena luego de que una pareja de esposos fuera atacada con arma de fuego cuando se movilizaba por una vía rural de San Sebastián de Buenavista.

Las víctimas fueron identificadas como Wilson Palmera Flores y Elizabeth Beleño, quienes se desplazaban en un vehículo de color rojo por la carretera que conduce hacia el corregimiento El Seis, a la altura de la vereda El Lirio. Según la información, hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado el automóvil y disparado contra sus ocupantes.

El ataque dejó varias perforaciones visibles en la carrocería del vehículo. Wilson Palmera Flores resultó gravemente herido y murió en el lugar, mientras que Elizabeth Beleño logró ser auxiliada y trasladada hacia un centro asistencial de San Sebastián de Buenavista.

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Sin embargo, la mujer no logró sobrevivir. Debido a la gravedad de las heridas, falleció durante el recorrido hacia el centro médico, pese a los esfuerzos para trasladarla con vida y recibir atención.

De acuerdo con información publicada por medios de la región, Wilson era comerciante de quesos y Elizabeth se dedicaba a las labores del hogar. La pareja tenía dos hijos, quienes quedaron sin sus padres tras el ataque. Después del hecho, los responsables habrían escapado del sector a bordo de la motocicleta.

La investigación está siendo adelantada por unidades del Cuarto Distrito de Policía, con sede en El Banco, que realizan labores de verificación y recopilación de información para establecer las circunstancias del doble homicidio. También se busca determinar el posible móvil y establecer plenamente la identidad de los responsables.

La gobernadora Margarita Guerra rechazó el doble homicidio y anunció, junto con la Alcaldía de San Sebastián de Buenavista, la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar lo ocurrido y definir acciones frente a la situación de seguridad del municipio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque, identificar a los responsables y establecer qué motivó la muerte de Wilson Palmera Flores y Elizabeth Beleño.