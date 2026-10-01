Frente a su familia y en la puerta de su casa: así atacaron a ‘el negro ruz’.

Judicial

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del miércoles 30 de septiembre en el municipio de El Banco, Magdalena, donde un hombre de 35 años perdió la vida luego de resultar gravemente herido durante un ataque con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Edilberto Ruz Torres, conocido popularmente como ‘El Negro Ruz’, quien se encontraba en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Tres de Diciembre, cuando ocurrió el ataque.

Según información, los hechos se registraron entre las 11:00 y las 11:30 de la noche. En ese momento, Ruz Torres se encontraba en la entrada de la residencia en compañía de familiares, cuando un hombre que se movilizaba en una motocicleta habría llegado hasta el lugar.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el sujeto habría accionado un arma de fuego en varias ocasiones contra el hombre y posteriormente escapó del sector a bordo de la motocicleta, tomando rumbo desconocido.

Tras resultar gravemente herido, Edilberto Ruz fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Luego de conocerse el caso, unidades de la Policía Judicial, en coordinación con integrantes del Cuarto Distrito de Policía y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió el ataque y recopilar elementos que permitan identificar al responsable.

Entre las versiones que circulan en el sector se encuentra la relacionada con el pasado reciente de la víctima. Algunos habitantes señalaron que Ruz Torres habría regresado recientemente al municipio después de permanecer recluido en un centro penitenciario. No obstante, esta información no ha sido relacionada oficialmente por las autoridades con el ataque ni permite establecer, por ahora, un posible móvil.

Los investigadores adelantan la recolección de testimonios y demás elementos materiales probatorios que permitan reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

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