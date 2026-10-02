murió Oliver Junior Rodríguez, el joven atacado a bala en San Isidro, Girón

Judicial

La noticia que comenzó como un ataque con arma de fuego en el barrio San Isidro, en Girón, terminó convirtiéndose en un homicidio. Oliver Junior Rodríguez Higirio, de 23 años, falleció durante la mañana de este viernes 2 de octubre mientras permanecía bajo atención médica en la Clínica Foscal.

Según información preliminar conocida por este medio, el deceso se produjo hacia las 9:00 de la mañana, varias horas después de que el joven ingresara al centro asistencial con heridas ocasionadas durante el ataque registrado la noche anterior en la carrera 17A con calle 23, en San Isidro.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:05 de la noche del jueves. De acuerdo con las primeras versiones y los registros de cámaras de seguridad del sector, Oliver se movilizaba como acompañante en una motocicleta cuando habría advertido que dos hombres que iban en otro vehículo lo seguían.

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Al percatarse de la situación, el joven descendió de la motocicleta e intentó escapar corriendo en dirección hacia el Anillo Vial. Sin embargo, según la información conocida hasta el momento, los atacantes accionaron un arma de fuego en repetidas ocasiones y varios disparos alcanzaron a la víctima.

Después del ataque, Oliver logró caminar algunos metros mientras sostenía una de sus manos sobre el pecho. Testigos señalaron que posteriormente perdió fuerzas y cayó al suelo, situación que llevó a habitantes del sector a alertar a las autoridades.

Unidades de la Policía que se encontraban desplegadas en sectores cercanos, adelantando un plan candado por la presencia de personas sospechosas en motocicleta, llegaron hasta el lugar. Los uniformados auxiliaron al joven y lo trasladaron en un vehículo institucional hasta la Clínica Foscal.

Pese a la atención médica recibida, Oliver Junior Rodríguez Higirio falleció hacia las 9:00 de la mañana de este viernes, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y recolectando testimonios para establecer la identidad de los responsables. Los presuntos atacantes quedaron registrados en videos del sector y se adelantan labores para determinar la ruta que utilizaron para escapar.

Por ahora, el móvil del ataque continúa por establecer. Los organismos judiciales serán los encargados de esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar quiénes estuvieron detrás de la muerte del joven de 23 años.