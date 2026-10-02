Joven intentó escapar de sus atacantes, pero fue baleado en San Isidro, Girón

Girón

Los disparos rompieron la tranquilidad del barrio San Isidro, en Girón, durante la noche del jueves 1 de octubre. Un joven de 23 años resultó gravemente herido después de ser atacado con arma de fuego cuando, según información preliminar, intentaba escapar de dos hombres que presuntamente lo venían siguiendo en una motocicleta.

El hecho ocurrió hacia las 10:05 de la noche, en inmediaciones de la carrera 17A con calle 23. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, la víctima se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando habría advertido que dos hombres, quienes también se desplazaban en moto, venían detrás de él.

Al percatarse de la situación, el joven decidió bajarse de la motocicleta e intentó correr en dirección hacia la zona del Anillo Vial. Sin embargo, sus perseguidores lo habrían alcanzado y le dispararon en repetidas oportunidades antes de escapar del sector.

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Momentos después del ataque, habitantes de San Isidro observaron al joven caminando malherido por algunos metros. Pese a las lesiones que presentaba, alcanzó a avanzar antes de desplomarse sobre la vía, situación que generó alarma entre la comunidad y llevó a que varias personas alertaran a las autoridades.

Uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en el sector, en medio de un operativo y un plan candado relacionado con la búsqueda de hombres que se movilizaban en una motocicleta roja, llegaron hasta el punto y encontraron a la víctima herida.

Ante la gravedad de la situación, los policías trasladaron al joven en un vehículo institucional hasta la Clínica Foscal, donde ingresó para recibir atención médica. Por el momento no se ha entregado un parte oficial sobre su estado de salud.

Según información preliminar, cámaras de seguridad ubicadas en el sector habrían registrado parte de lo ocurrido y también el desplazamiento de los presuntos responsables. Estas imágenes serán fundamentales dentro de las labores de identificación y búsqueda que adelantan las autoridades.

La Policía mantiene las labores para ubicar a los hombres señalados de participar en el ataque y establecer las circunstancias que rodearon el hecho, así como determinar cuál habría sido el motivo de la agresión.