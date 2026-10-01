¿Ataque o reacción a un atraco? investigan la muerte de un adolescente de 15 años

Barranquilla

Un adolescente de 15 años murió luego de resultar gravemente herido durante un hecho ocurrido la tarde del miércoles 30 de septiembre en el barrio Las Trinitarias, en el municipio de Soledad, Atlántico.

La víctima inicialmente fue trasladado hasta el Camino Simón Bolívar, en Barranquilla, en condición de NN. Posteriormente, las autoridades lograron establecer su identidad y confirmaron que residía en el barrio La Sierrita, en Barranquilla.

De acuerdo con la información conocida por medios locales, el menor presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego. Entre las lesiones reportadas se encontraba una en la espalda con salida por el tórax, además de heridas en uno de sus brazos y una de sus piernas. Pese a la atención médica, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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Sobre lo ocurrido existen versiones que están siendo verificadas por los investigadores. Una de ellas señala que el adolescente habría sido atacado en vía pública por hombres que se movilizaban en motocicleta. Sin embargo, otra hipótesis apunta a que el adolescente habría participado, junto con otro sujeto, en un presunto atraco y que la persona que estaba siendo abordada habría reaccionado utilizando un arma de fuego.

Esta última versión todavía no ha sido establecida judicialmente. Precisamente, una de las tareas de las autoridades es determinar qué ocurrió antes de que joven resultara herido y quién efectuó los disparos.

El caso tomó un nuevo rumbo luego de que investigadores del CTI comenzaran a revisar al menos cuatro videos de cámaras de seguridad que, según información conocida por medios locales, mostrarían al adolescente en diferentes hechos que son materia de investigación.

Uno de los registros correspondería al pasado 21 de septiembre, cuando un joven con características similares a las del joven habría ingresado a un establecimiento comercial portando un arma y habría intimidado a dos personas para despojarlas de sus pertenencias. Otro video estaría relacionado con un hecho ocurrido el 27 de septiembre en el barrio Boston, donde también se investiga un presunto hurto.

Estos registros hacen parte de las pesquisas y deberán ser sometidos a verificación por parte de los investigadores antes de establecer si efectivamente corresponden al adolescente fallecido y si tienen alguna relación con las circunstancias de su muerte.

Por ahora, el CTI de la Fiscalía continúa recopilando videos, testimonios y demás elementos materiales probatorios para reconstruir lo ocurrido en Las Trinitarias. La investigación deberá establecer si se trató de una reacción durante un presunto intento de hurto o si existió otra motivación detrás del ataque.

Las autoridades también buscan identificar a las personas que participaron en los hechos y esclarecer las circunstancias que llevaron a que el adolescente terminara gravemente herido y posteriormente falleciera en el centro asistencial.