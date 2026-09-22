Cayó alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de Los Pachenca: siete murieron en el operativo

Colombia

Un fuerte golpe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca, fue confirmado por las autoridades tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’.

De acuerdo con la Policía, alias ‘Cholo’ era señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura, con una trayectoria criminal de más de 15 años. Las investigaciones también lo relacionaban con narcotráfico, extorsión y la articulación de envíos de droga hacia Centroamérica mediante lanchas rápidas y semisumergibles.

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La operación se desarrolló en el sector de Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, y contó con participación de la Policía Nacional, coordinación con la Fiscalía y apoyo aéreo. El balance inicial fue de siete presuntos integrantes de la organización muertos y otros tres capturados.

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Durante el procedimiento también fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, lanzagranadas, pistolas, granadas y miles de cartuchos, además de otros elementos de uso militar.

Horas después de la operación se registró una grave alteración del orden público. Dos buses de servicio público fueron interceptados e incendiados en el sector del barrio Once de Noviembre, en Santa Marta, mientras también se presentaron bloqueos en diferentes puntos de la Troncal del Caribe.

Inicialmente se manejó como hipótesis que la quema de los vehículos habría sido una retaliación por la ofensiva contra las ACSN. Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para atender la situación y recuperar la movilidad. No existe, hasta el momento, información que permita afirmar que alias ‘Cholo’ hubiera ordenado personalmente incendiar los buses.

Alias ‘Cholo’ figuraba por debajo de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, identificado por las autoridades como máximo cabecilla de esta organización. Su muerte se produce semanas después de la caída de alias ‘Bendito Menor’, otro de los hombres fuertes de la estructura.