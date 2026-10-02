Disparaban contra otro hombre y viviana, que iba con sus hijos, terminó muerta

Judicial

Una mujer de 44 años perdió la vida luego de quedar en medio de un ataque con arma de fuego registrado durante el mediodía de este jueves 1 de octubre en inmediaciones del puente El Tizón, en Neiva, Huila.

La víctima fue identificada preliminarmente como Viviana Andrea, quien se movilizaba en una camioneta con sus hijos por este sector cuando el vehículo quedó en medio de los disparos.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el ataque habría estado dirigido contra un hombre, quien se movilizaba en una motocicleta por el sector.

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Las primeras hipótesis señalan que varios hombres armados habrían comenzado a disparar contra el motociclista. En medio de la acción, la camioneta en la que viajaba Viviana atravesó el lugar y recibió varios impactos de arma de fuego.

El vehículo quedó con perforaciones visibles en diferentes partes de su estructura y la mujer resultó gravemente herida. Una de las versiones conocidas señala que habría recibido un impacto en la cabeza, aunque las circunstancias exactas de las lesiones son materia de investigación.

Viviana fue auxiliada y trasladada de urgencia hasta la Clínica Medilaser de Neiva. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que otras personas se encontraban dentro de la camioneta cuando se produjo el ataque.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las diligencias para establecer qué ocurrió exactamente en el puente El Tizón y determinar quiénes participaron en el ataque.

Sobre el presunto objetivo de los disparos, información preliminar indica que el hombre habría caído de la motocicleta durante la acción y posteriormente habría escapado del lugar. Este hombre es ahora uno de los elementos de interés dentro de la investigación, aunque las autoridades deberán confirmar si efectivamente era el objetivo del ataque y cuál era su relación con los hechos.

Tras el hecho, las autoridades activaron labores de búsqueda y verificación en diferentes sectores de Neiva, además de revisar cámaras de seguridad que puedan ayudar a reconstruir el recorrido de los responsables y establecer hacia dónde escaparon. El caso continúa bajo investigación para determinar el móvil, identificar a los responsables.