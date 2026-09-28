Linda Caicedo sorprendió a Shakira en Madrid y le regaló una camiseta de la Selección Colombia

Entretenimiento

Dos de las colombianas más reconocidas en el mundo coincidieron en Madrid. La futbolista Linda Caicedo, figura del Real Madrid femenino, apareció junto a Shakira durante la llamada “caminata de la Loba”, el recorrido que la artista realiza antes de salir al escenario en su residencia en la capital española.

Una camiseta con el número 18

El encuentro ocurrió el domingo 27 de septiembre de 2026. La jugadora de 21 años le entregó a la cantante una camiseta de la Selección Colombia con el número 18, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los aficionados de ambas.

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No fue el único guiño futbolero de ese fin de semana: el sábado 26, el lateral Johan Mojica también compartió con Shakira y le regaló otra camiseta de la Tricolor, en su caso con el número 17.

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Una residencia multitudinaria

Shakira se presenta en el recinto bautizado como Estadio Shakira, en Villaverde, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La residencia contempla 12 conciertos durante cuatro fines de semana, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, con cerca de 50.000 asistentes por función y unas 600.000 personas esperadas en total.

Caicedo, que vive en España desde su llegada al club blanco, es hoy uno de los nombres más importantes del fútbol femenino colombiano.