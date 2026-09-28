Entretenimiento

Linda Caicedo sorprendió a Shakira en Madrid y le regaló una camiseta de la Selección Colombia

La delantera del Real Madrid acompañó a la barranquillera en la ‘caminata de la Loba’ antes de su concierto. Un día antes, Johan Mojica también le había entregado una camiseta tricolor.

Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Linda Caicedo con la camiseta de la Selección Colombia en un partido
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia y del Real Madrid. Imagen de archivo. Foto: LHC88 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Dos de las colombianas más reconocidas en el mundo coincidieron en Madrid. La futbolista Linda Caicedo, figura del Real Madrid femenino, apareció junto a Shakira durante la llamada “caminata de la Loba”, el recorrido que la artista realiza antes de salir al escenario en su residencia en la capital española.

Una camiseta con el número 18

El encuentro ocurrió el domingo 27 de septiembre de 2026. La jugadora de 21 años le entregó a la cantante una camiseta de la Selección Colombia con el número 18, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los aficionados de ambas.

Publicidad
FCV SEPTIEMBRE

No fue el único guiño futbolero de ese fin de semana: el sábado 26, el lateral Johan Mojica también compartió con Shakira y le regaló otra camiseta de la Tricolor, en su caso con el número 17.

Publicidad

Una residencia multitudinaria

Shakira se presenta en el recinto bautizado como Estadio Shakira, en Villaverde, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La residencia contempla 12 conciertos durante cuatro fines de semana, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, con cerca de 50.000 asistentes por función y unas 600.000 personas esperadas en total.

Caicedo, que vive en España desde su llegada al club blanco, es hoy uno de los nombres más importantes del fútbol femenino colombiano.

Lea también

Estadio Alfredo Di Stéfano del Real Madrid en Valdebebas Deportes Unai Ordóñez, el delantero de 16 años hijo de un bumangués que firmó su primer contrato con el Real Madrid Retrato de la cantante colombiana Karol G Entretenimiento Drake sorprendió a Karol G en su concierto de Houston y cantaron juntos “Ahí” por primera vez en vivo Retrato de la actriz Margarita Rosa de Francisco Entretenimiento Margarita Rosa de Francisco mostró su cambio tras un procedimiento de rejuvenecimiento facial Imagen de referencia con notas musicales, un corazón y el nombre de la canción Sitaku de Greeicy y Mike Bahía Entretenimiento Greeicy y Mike Bahía mostraron por primera vez el rostro de su hijo Kai en «Sitaku»

Noticias relacionadas:

Johan Mojica Linda Caicedo Madrid Selección Colombia Shakira
Publicado por:
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp