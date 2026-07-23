Néstor Lorenzo renovó contrato y seguirá liderando a la Selección Colombia.

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Néstor Lorenzo seguirá como director técnico de la Selección Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación del contrato del entrenador argentino y expresó nuevamente su respaldo al proceso deportivo que comenzó en 2022.

Durante su etapa al frente de la ‘Tricolor’, Lorenzo logró consolidar un equipo competitivo que alcanzó una racha de 28 partidos sin perder, disputó la final de la Copa América 2024 y consiguió la clasificación al Mundial de 2026.

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Con la continuidad del entrenador, la Federación busca mantener la estabilidad del proyecto y darle seguimiento al trabajo realizado durante los últimos años. El próximo gran objetivo será preparar al equipo nacional para afrontar la Copa del Mundo y los nuevos retos internacionales que tendrá Colombia.