Aldair Quintana pasó de hacer historia con Bucaramanga a defender el arco de Colombia

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Aldair Quintana volvió a ser protagonista, esta vez vistiendo una de las camisetas más importantes de su carrera. El arquero colombiano recibió la oportunidad de ser titular con la Selección Colombia en el compromiso frente a Paraguay, sumando así un nuevo capítulo a una trayectoria que los hinchas del Atlético Bucaramanga recuerdan especialmente.

Quintana, quien actualmente defiende los colores de Independiente del Valle de Ecuador, hizo parte del once inicial dispuesto por el técnico Néstor Lorenzo. Su aparición con la Tricolor llamó particularmente la atención en Santander, donde todavía es recordado como uno de los jugadores determinantes en la histórica primera estrella del conjunto ‘Leopardo’.

El guardameta tuvo que afrontar un comienzo complicado en el partido, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante los primeros minutos. La situación obligó al cuerpo médico a ingresar al terreno de juego y generó preocupación por una posible sustitución. Sin embargo, Quintana pudo continuar y permaneció en el compromiso.

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Aunque Colombia terminó cayendo por la mínima diferencia ante Paraguay, el partido significó mucho más para el arquero. Quintana recibió una oportunidad con la Selección de mayores en un momento importante de su carrera y después de consolidarse fuera del fútbol colombiano.

Un nombre que quedó marcado en la historia del Bucaramanga

Hablar de Aldair Quintana en Bucaramanga inevitablemente lleva a recordar la final de la Liga 2024-I ante Independiente Santa Fe. Aquella noche en El Campín, el arquero se convirtió en una de las grandes figuras de una definición que cambió para siempre la historia del club santandereano.

Luego de que la serie terminara igualada, el campeonato se definió desde el punto penal. Quintana respondió cuando más lo necesitaba el equipo y logró detener dos cobros que resultaron fundamentales para que el Atlético Bucaramanga consiguiera, después de décadas de espera, su primera estrella en el fútbol profesional colombiano.

Su imagen celebrando en Bogotá quedó grabada entre los hinchas amarillos, que durante años soñaron con ver campeón al equipo de la ciudad. Por esa actuación y por lo realizado durante aquella campaña, el nombre de Aldair Quintana pasó a ocupar un lugar especial en la historia del ‘Leopardo’.

Tiempo después, el arquero terminó su ciclo en el Atlético Bucaramanga y tomó un nuevo rumbo profesional. Su carrera lo llevó hasta Ecuador, donde actualmente hace parte de Independiente del Valle, uno de los clubes más importantes de ese país y reconocido por su protagonismo internacional.

Ahora, la historia de Quintana suma otro momento significativo. Del arco del Atlético Bucaramanga, donde ayudó a conquistar un título que parecía imposible durante décadas, pasó a recibir la confianza para defender el arco de la Selección Colombia.

Para los seguidores del ‘Leopardo’, su presencia con la Tricolor representa también el recuerdo de aquella campaña que terminó con Bucaramanga levantando por primera vez el trofeo de campeón. Aldair Quintana continúa escribiendo su historia lejos de Santander, pero su nombre sigue inevitablemente ligado a la estrella que cambió la historia del club.