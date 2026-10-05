Colombia vs. Perú: hora, día y dónde ver el amistoso

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La Selección Colombia cierra su gira de amistosos de la fecha FIFA de octubre con un duelo ante Perú. El equipo de Néstor Lorenzo busca volver a ganar después de empatar 1-1 con México y caer 1-0 ante Paraguay en sus dos compromisos anteriores.

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Perú?

Día: martes 6 de octubre de 2026.

martes 6 de octubre de 2026. Hora: 6:45 p.m. (hora de Colombia).

6:45 p.m. (hora de Colombia). Estadio: estadio del Inter Miami, en Miami (Estados Unidos).

¿Dónde ver en vivo Colombia vs. Perú?

El partido se podrá ver en Colombia por la televisión abierta y digital a través de Gol Caracol, Fútbol RCN y la plataforma Ditu, además de las aplicaciones de los canales.

La Selección busca cortar la mala racha

Colombia no gana desde su partido ante Ghana en el Mundial de 2026, por lo que este juego es importante para recuperar la confianza en el inicio del nuevo ciclo. Tras el retiro de James Rodríguez, Jhon Arias heredó la camiseta número 10.

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Según la prensa deportiva, la posible alineación de Lorenzo tendría a Kevin Mier en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo en defensa; Gustavo Puerta y Richard Ríos en el medio; y Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros en ataque.

Perú, dirigido por Mano Menezes, llega con figuras como Gianluca Lapadula y André Carrillo.

Así les ha ido en los últimos duelos

La última vez que se enfrentaron fue el 6 de junio de 2025, por la eliminatoria al Mundial, con empate 0-0 en Barranquilla. La victoria más reciente de Colombia sobre Perú fue el 3-2 en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2021.