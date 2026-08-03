El clásico del Oriente calienta el Montanini: Bucaramanga recibe hoy al Cúcuta Deportivo

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Bucaramanga vuelve a vestirse de gala. Este lunes 3 de agosto, desde las 8:00 de la noche, el estadio Américo Montanini será escenario de uno de los duelos más sentidos del fútbol santandereano: el clásico del Oriente entre el Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo, correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay.





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Más allá de los tres puntos, este partido carga con historia, rivalidad regional y el orgullo de dos aficiones que llevan décadas midiéndose de tú a tú. El Leopardo defenderá su casa ante un rival que siempre saca lo mejor de sí cuando cruza la frontera de Norte de Santander.

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El conjunto local llega con la moral en alto. En su presentación más reciente, el equipo comandado en la cancha por Fabián Sambueza igualó 1-1 frente a Llaneros: el volante abrió el marcador al minuto 54 con una definición de jerarquía, aunque una posterior acción de Francisco Meza dejó el reparto de puntos. Ese empate, sumado al arranque del torneo, mantiene al Bucaramanga en la parte alta de la tabla, con cuatro unidades y sensaciones positivas de cara a este compromiso.





El Cúcuta, por su parte, entiende que un clásico borra pronósticos y jerarquías. El cuadro rojinegro buscará dar el golpe como visitante, apoyado en el peso emocional que estos enfrentamientos despiertan en su hinchada. Para los motilones, ganar en el Montanini sería una declaración de intenciones en el inicio de la temporada.

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En lo táctico, el partido promete intensidad en la mitad de la cancha y atención especial a la pelota quieta, terreno en el que Bucaramanga ha mostrado peligro. La localía, el respaldo de la tribuna y la necesidad de sostener el liderato empujan al equipo de casa a proponer desde el primer minuto.





Las autoridades y la organización esperan un marco de público importante, propio de un clásico que trasciende lo deportivo y se convierte en cita obligada para las dos ciudades. La recomendación para los asistentes es llegar con anticipación al estadio y disfrutar de la fiesta con respeto por el rival.

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El balón rodará esta noche. Noventa minutos que valen mucho más que tres puntos: está en juego el honor del Oriente colombiano.