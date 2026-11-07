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De seis disparos asesinaron a joven vendedor de chorizos: investigan posible deuda

Juan Camilo López Mejía fue atacado por sicarios en motocicleta cuando estaba sentado en un andén. Las autoridades investigan posibles deudas con pagadiarios.

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De seis disparos asesinaron a joven vendedor de chorizos: investigan posible deuda
Foto: El colombiano/ Juan Camilo López Mejía, de 23 años, fue asesinado en el barrio La Asunción, en Copacabana, Antioquia.

Un joven que se ganaba la vida vendiendo chorizos fue asesinado en la noche del viernes 6 de noviembre en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, en Antioquia. La víctima, identificada como Juan Camilo López Mejía, de 23 años, fue atacada por hombres armados que llegaron en una motocicleta.

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El crimen ocurrió hacia las 10:00 de la noche, en la carrera 56 con calle 54, del barrio La Asunción, donde el joven se encontraba sentado en un andén.

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Según las primeras versiones, dos sujetos llegaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos se bajó, se acercó a Juan Camilo y comenzó a dispararle. El joven intentó correr para escapar del ataque, pero fue alcanzado por varios proyectiles y cayó frente a una vivienda del sector.

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Los agresores huyeron en la motocicleta, mientras que el vendedor quedó tendido en el lugar. Debido a la gravedad de las heridas, falleció antes de recibir atención médica.

Hasta el sitio llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección del cuerpo y adelantaron la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido. Durante el procedimiento se estableció que Juan Camilo recibió seis impactos de arma de fuego.

El joven, conocido por algunas personas del sector como 'Ojitos', se dedicaba a la venta de chorizos, actividad con la que obtenía sus ingresos.

Uno de los aspectos que ahora buscan esclarecer las autoridades tiene que ver con unas posibles deudas que Juan Camilo habría adquirido con prestamistas informales, conocidos como pagadiarios o 'gota a gota'.

Esta es una de las hipótesis que manejan los investigadores, aunque por ahora no existen elementos públicos que permitan asegurar que el asesinato estuvo relacionado directamente con esas obligaciones económicas.

También se busca establecer si detrás del ataque estarían personas vinculadas con alguna estructura delincuencial que opera en esta zona de Antioquia.

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